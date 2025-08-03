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Агент Руни Барджи: «Им интересовались 15 клубов, но он выбрал „Барселону“»

вчера, 14:17

Агент Кристиан Эмиль, представляющий интересы полузащитника «Барселоны» Руни Барджи, рассказал о переговорах между каталонцами и «Копенгагеном», предыдущим клубом 20-летнего футболиста.

За почти 20 лет работы агентом я никогда не видел такого интереса к игроку, особенно к тому, кто только что вернулся после длительной травмы. Я регулярно общался с «Барселоной», как и со многими другими командами. Всего было около 15 предложений о трансфере. Но переезд в Каталонию всегда был мечтой для него и его семьи. Мы всегда верили, что однажды он будет носить сине-гранатовую футболку в реальной жизни.

Напомним, что 14 июля «Барселона» официально объявила о подписании контракта с Барджи до лета 2029 года.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:53, ред.
Агент, слишком много текста. Это хорошо, что Руни Барджи с детства за Барселону. Но любить Сине-гранатовых это одно, а играть за них это другое. В Барселоне всегда высокая конкуренция, сможет ли твой клиент выдержать большие нагрузки, особенно на фоне недавней травмы?
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:30
Это его право!Главное чтобы выбор был правильный
Гость
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