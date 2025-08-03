Агент Руни Барджи: «Им интересовались 15 клубов, но он выбрал „Барселону“»

Агент Кристиан Эмиль, представляющий интересы полузащитника «Барселоны» , рассказал о переговорах между каталонцами и «Копенгагеном», предыдущим клубом 20-летнего футболиста.

За почти 20 лет работы агентом я никогда не видел такого интереса к игроку, особенно к тому, кто только что вернулся после длительной травмы. Я регулярно общался с «Барселоной», как и со многими другими командами. Всего было около 15 предложений о трансфере. Но переезд в Каталонию всегда был мечтой для него и его семьи. Мы всегда верили, что однажды он будет носить сине-гранатовую футболку в реальной жизни.