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Гильерме — о лимите на легионеров: «Важно найти правильный баланс»

вчера, 13:37

Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме высказался по поводу возможного изменения лимита на иностранцев в Российской Премьер-Лиге.

Про лимит очень сложно говорить. Например, в «Локомотиве» всего пять легионеров на весь состав. Конечно, если начнут приезжать иностранцы в большом количестве, то у русских игроков будет слишком высокая конкуренция. Было бы классно, если бы к нам приезжали топовые футболисты из-за границы. Но всегда нужно находить правильный баланс.

Ранее Гильерме в интервью вспомнил свой самый незабываемый матч в карьере.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:55
Да никто не собирается искать этот баланс... Правда изменения все же будут, формальные, чтобы создать впечатление работы. Их нельзя будет назвать ужесточением.
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