Гильерме — о лимите на легионеров: «Важно найти правильный баланс»

Бывший голкипер «Локомотива» высказался по поводу возможного изменения лимита на иностранцев в Российской Премьер-Лиге.

Про лимит очень сложно говорить. Например, в «Локомотиве» всего пять легионеров на весь состав. Конечно, если начнут приезжать иностранцы в большом количестве, то у русских игроков будет слишком высокая конкуренция. Было бы классно, если бы к нам приезжали топовые футболисты из-за границы. Но всегда нужно находить правильный баланс.