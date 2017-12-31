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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Новый стадион «Эвертона» будет готов к сезону 2022/23

сегодня, 13:54

Согласно данным из источника, «Эвертон» планирует переехать на новый стадион к началу сезона 2022/23.

Сообщается, что руководство «ирисок» одобрило план постройки нового стадиона. Архитектор Дэн Мейс разработал специальный концептуальный проект, который был согласован с властями Ливерпуля и уже в ближайшее время получит возможность для реализации. Ранее предполагалось, что стоимость постройки стадиона обойдется клубу в 300 миллионов фунтов, однако последние данные сообщают, что общие издержки могут существенно превысить запланированный бюджет. 

Напомним, что недавно завершилось строительство отечественного стадиона «Ростов-Арена».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:29
Без питерских консультаций не обойдутся...
Если конечно хотят быстро,надёжно,недорого....)
ermak6448
ermak6448
сегодня в 14:44
посмотрим что за стадион
ДСА
ДСА
сегодня в 14:32
И начнут бабло с билетов грести.
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