Новый стадион «Эвертона» будет готов к сезону 2022/23

Согласно данным из источника, «Эвертон» планирует переехать на новый стадион к началу сезона 2022/23.



Сообщается, что руководство «ирисок» одобрило план постройки нового стадиона. Архитектор Дэн Мейс разработал специальный концептуальный проект, который был согласован с властями Ливерпуля и уже в ближайшее время получит возможность для реализации. Ранее предполагалось, что стоимость постройки стадиона обойдется клубу в 300 миллионов фунтов, однако последние данные сообщают, что общие издержки могут существенно превысить запланированный бюджет.



Напомним, что недавно завершилось строительство отечественного стадиона «Ростов-Арена».