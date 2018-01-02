Сауль: «Интерес „Барселоны“ — это хорошая новость»

Согласно данным испанской прессы, «Барселона» претендует на полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса. Футболист доволен проявленным интересом к своей персоне, но сейчас перемен не желает:

«Когда тобой интересуются команды, это всегда хорошая новость. Однако я хочу сделать что-то значительное в „Атлетико“, поэтому и продлил контракт с клубом [до 2026 года].

Я хотел продолжить карьеру именно здесь. Решение принять было просто. Смысл в том, чтобы расти вместе с „Атлетико“.

Если почувствую, что я застрял и нуждаюсь в переменах, тогда мы сможем обсудить этот вопрос. Ну а пока я собираюсь развиваться в составе „Атлетико“ и стремлюсь сражаться за титулы с этим клубом до самого конца».