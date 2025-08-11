«Амкал» хочет пригласить Аршавина и баскетболиста Мозгова

«Амкал» намерен установить несколько рекордов Кубка России.
Президент клуба Герман Попков в своём Telegram-канале сообщил о попытке пригласить бывшего нападающего «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, чтобы он помог команде забить гол и стать самым возрастным автором забитого мяча в истории турнира. На данный момент таковым является Антон Шишаев, который 2 августа 2023 года отличился за «Псков» в игре с «Луки-Энергией» в возрасте 39 лет, 4 месяца и 29 дней. Аршавину сейчас 44 года.
Также Попков хочет пригласить российского баскетболиста Тимофея Мозгова, ставшего в 2016 году чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Его рост составляет 216 см. Он может стать самым высоким футболистом в России и мире. Мировой рекорд принадлежит датскому вратарю Симону Блоху Йоргенсену - 210 см.