«Амкал» хочет пригласить Аршавина и баскетболиста Мозгова

вчера, 18:59

«Амкал» намерен установить несколько рекордов Кубка России.

Президент клуба в своём Telegram-канале сообщил о попытке пригласить бывшего нападающего «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России , чтобы он помог команде забить гол и стать самым возрастным автором забитого мяча в истории турнира. На данный момент таковым является Антон Шишаев, который 2 августа 2023 года отличился за «Псков» в игре с «Луки-Энергией» в возрасте 39 лет, 4 месяца и 29 дней. Аршавину сейчас 44 года.