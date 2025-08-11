Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыРоссия. Кубок 2025/2026

«Амкал» хочет пригласить Аршавина и баскетболиста Мозгова

вчера, 18:59

«Амкал» намерен установить несколько рекордов Кубка России.

Президент клуба Герман Попков в своём Telegram-канале сообщил о попытке пригласить бывшего нападающего «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, чтобы он помог команде забить гол и стать самым возрастным автором забитого мяча в истории турнира. На данный момент таковым является Антон Шишаев, который 2 августа 2023 года отличился за «Псков» в игре с «Луки-Энергией» в возрасте 39 лет, 4 месяца и 29 дней. Аршавину сейчас 44 года.

Также Попков хочет пригласить российского баскетболиста Тимофея Мозгова, ставшего в 2016 году чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Его рост составляет 216 см. Он может стать самым высоким футболистом в России и мире. Мировой рекорд принадлежит датскому вратарю Симону Блоху Йоргенсену - 210 см.

Подписывайся в ВК
Все новости
Лещук установил новый рекорд по числу матчей на скамейке запасных в РПЛ
10 августа
Акинфеев высказался о том, что провёл 600 матчей в чемпионате России
10 августа
«Зенит» установил клубный рекорд
03 августа
Клуб 9-й лиги установит рекорд Кубка Англии
02 августа
Хавбек «Герты» может стать самым молодым дебютантом в истории клуба
28 июля
«Факел» установил рекорд посещаемости нового стадиона
28 июля
Сортировать
Все комментарии
csupxjr4a99e
csupxjr4a99e
вчера в 22:06
дешевые рекорды
Брулин
Брулин
вчера в 21:20
Вместо Медведева предлагаю сразу Миллера, будет в комплекте с охраной идти.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:55
Разве так ставят рекорды?.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:36
В качестве аргумента , что бы пригласить , Андрея и Тимофея , Герман может использовать само название клуба , где две первые буквы соответствуют первым буквам фамилий звёздных спортсменов Аршавин ; Мозгов , а не благозвучное окончание "39" Попков может оставить себе...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:26
Вот баскетболиста с такой фамилией вам точно не хватает ☝️😜🤣🤣
3au5hxqzccck
3au5hxqzccck
вчера в 19:18
Из футбола делают посмешище.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:18
Если согласятся коенчно !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 