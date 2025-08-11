Министр спорта РФ рассказал об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв рассказал об ужесточении лимита на иностранных футболистов в РПЛ в интервью для ГТРК «Самара»:
Лимит мы планируем ужесточить. Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность, чтобы учесть контрактные обязательства ряда клубов.
10 иностранцев в заявке, меньше половины. Приемлемо. 5 на поле – приемлемо. Горизонт – в течение трех лет будем снижать каждый год на единицу. Вот и всё.
В настоящее время в РПЛ на поле одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.
Ничего хорошего не выйдет. будет снова поколение паспортистов "вечно подающих надежды" Будут играть шаляй валяй и получать миллионы..
P.S. И еще в 2020 году глава Немецкого футбольного союза (Deutscher Fußball-Bund, DFB) Фритц Келлер предложил ввести потолок зарплат в футболе. Ведь в хоккее и баскетболе такой потолок в стране уже существует. Таким образом, профессиональный футбол должен стать ближе к людям. Не только в Германии, но и в России, и в других странах мира комиссионные агентам и большие суммы трансферов все больше раздражают и отталкивают от футбола. Все эти современные схемы закупки-перекупки игрока в тот клуб и под те знамена, где больше заплатят и надают всяких плюшек.
Как то так!
Больше МНЕ не пиши.
Вывод очевиден. Надо возрождать то, что похерили вместе с Советским Союзом.
И всё из-за ТОТАЛЬНОЙ коррупции и такого же кумовства.
То же самое я написал бы про все страны бывшего СССР, где везде есть олигархи. И все они могли вкинут бабло в детей.. Но им пок.. И мне пок :) Я болею за Францию, где такиз академий навалом и с их появлением сб. Франции всегда в топе мирового футбола.
Не согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ!
ХДЕ будут эти самые академии "возрождаться"???
Пральна!
Около клубов с баблищем.
ЧТО показали эти футбольные академии???
Что ОНИ - рассадник коррупции и кумовства.
А чё мудрить-то, если у "денежного мешка" сын - 56, поскольку папкины гены бандюка из 90-х ВЕЛИКОЛЕПНО передались отпрыску.
папка - "аФтАритетный бизнесмен", конечно, не нарадуется на свою точную копию, НО дело ему, потом и кровью других выстраданное, не передаст, потому как отпрыск всё прогуляет-пробухает.
А куда ж его, болезного, тогда???
ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА!
Не кривой, ни косой???
Шагом марш "учиться на футболиста"!
Да ещё и в академию известного клуба.
После её окончания, имея "корочки", своим куском хлеба, на который будет намазан чужой кусок масла, будешь обеспечен как игрок хотя бы лет до 35.
Если уж не в РПЛ, то в лигах рангом ниже - точно, а зарплаты даже во 2-й лиге НОРМАЛЬНЫЕ: далеко не МРОТ.
А там можно и на лицензию PRO "пройти обучение"...
В общем, ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ СЫНКОВ-56ОВ.
По мне, так ЛУЧШЕ будет решение о МАССОВОМ открытии и последующем ФЕДЕРАЛЬНОМ финансировании футбольных ДЮСШ на местах, в глубинке.
Ребяток-то много способных и желающих ИГРАТЬ в футбол.
Вот ТАМ как раз пусть и развернётся среди них работа по выявлению ТАЛАНТОВ.
Господдержка на выезд на межрегиональные турниры и всё такое прочее...
Долго ждать, пока у нас появятся новые Воронины, Шестернёвы, Ярцевы, Черенковы, Яшины???
Уже 30 лет ждём, а страна всё "возрождается"...((
Если ГОСУДАРСТВО ОЗАБОТИТСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, то, полагаю, отдача уже будет хорошая лет через 5-7.
А дальше только больше будет нормальных молодых футболистов.
Турнир, опять же, ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ нужен.
И не "для галочки и освещения в прессе", а такой... НАСТОЯЩИЙ.
Надо было родиться 56ом..
Для этого есть потолок зарплат , который применяется в не только в нашей хоккейной лиге , но и в МЛС НХЛ и НБА
О каком развитии, академиях и прочем тут пишите?Естественный отбор пройдут фактически единицы.Зрелищность игры легионеров им не переплюнуть.Отток болельщиков со стадионов как следствие
Будет как всегда.
Одной рукой ужесточим лимит.
Другой рукой раздадим паспорта своим иностранцам.
А за вмешательство государства РФС и дисквальнуть могут.
Чтобы идти вперёд, надо свою историю знать. А тебе матчасть учить. Удачи и успехов тебе.
1), 45 год, турне Динамо Москва в Англию, 4 игры, две победы , две ничьи, мячи 19-9. Соперники : Арсенал, Челси, Рейнджерс. 275 тыс зрителей было на 4 матчах. Полный триумф и аншлаг.
2), 1966 год. ЧМ. Полуфинал с ФРГ, засудили. Численко просто убивали и косили, потом удалили. Бронза.
А Численко вошел в список 11 лучших игроков ЧМ.
3), ЧЕ Золото 1960, Серебро 64, 72, 88. После жеребьевки на отборочные в 60-66 годы, руководители сборных Испании и Италии открыто заявляли:- Слава Богу, в группе нет сборной СССР
4), по юношам: ЧМ 77, до 20 лет - Золото
ЧМ87, до 17 лет- Золото
5) ОИ 56 и 88 - Золото
А когда после триумфа Итальянцев спросили по какой они системе тренируются, они ответили, что по конспектам стажировок у ведущих тренеров СССР.
Не успели Миллер и Ко увеличить лимит до 12, 11 игроков и тренер из Бразилии или Аргентины,,,))))
