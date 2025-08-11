Soccer.ru
Министр спорта РФ рассказал об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

вчера, 15:33

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв рассказал об ужесточении лимита на иностранных футболистов в РПЛ в интервью для ГТРК «Самара»:

Лимит мы планируем ужесточить. Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность, чтобы учесть контрактные обязательства ряда клубов.

10 иностранцев в заявке, меньше половины. Приемлемо. 5 на поле – приемлемо. Горизонт – в течение трех лет будем снижать каждый год на единицу. Вот и всё.

В настоящее время в РПЛ на поле одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.

Все комментарии
d1metras
d1metras
вчера в 22:24
чтоб ужесточать лимит на легионеров,нужно для начала хотя бы пытаться в вкладываться в детский футбол. А у нас только умеют "убивать" не только детский но и взрослый..
Ничего хорошего не выйдет. будет снова поколение паспортистов "вечно подающих надежды" Будут играть шаляй валяй и получать миллионы..
Сп62
Сп62
вчера в 22:00, ред.
Отличие наших олигархов от зарубежных заключается в том, что у наших и деньги, и дети за границей. Наши олигархи не верят в свою страну и поэтому в владываются в зарубежные акции. И какой им смысл развивать здесь академии и спорт. Им проще для развлечения купить тех же легионеров. А поэтому Дегтярёв называет реформу политическим актом.
sv_1969
sv_1969 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 20:59
А МЛС разве не футбольная лига? Тогда все понятно! И зачем мне другие лиги когда есть плохонькая и своя! Прочитайте как развивалась бундеслига после провала на ЧМ или ЧЕ не помню точно! Они взяли хорошее ото всюду! И опыт академий у них был взят и из интернатов СССР! В каждой земле был назначен главный и он следил чтобы все школы играли по схеме главной команды! Очень интересно было почитать!
P.S. И еще в 2020 году глава Немецкого футбольного союза (Deutscher Fußball-Bund, DFB) Фритц Келлер предложил ввести потолок зарплат в футболе. Ведь в хоккее и баскетболе такой потолок в стране уже существует. Таким образом, профессиональный футбол должен стать ближе к людям. Не только в Германии, но и в России, и в других странах мира комиссионные агентам и большие суммы трансферов все больше раздражают и отталкивают от футбола. Все эти современные схемы закупки-перекупки игрока в тот клуб и под те знамена, где больше заплатят и надают всяких плюшек.
Как то так!
Nick Ch
Nick Ch ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 20:55
И снова подтверждаете (обратите внимание кстати, что не «ты»-каю, а на «вы» обращаюсь, мы не друзья и не собутыльники, надо и матчасть знать, и манеры) мой тезис. Я не спорю, что есть таланты, а указываю, что развращающая система лимита с этими талантами делает. Стоит российскому таланту блеснуть, сразу же получает жирный контракт, мотивации продолжать расти нет, нет самоотдачи (конкуренция ведь не такая бешеная, как была бы, не будь лимита)- нет таланта. Столько примеров было… От Кокорина, которого хвалил Капелло, до Глушенкова, который сейчас выпал из основы… Лимит убивает конкуренцию и делается «тепличным» для паспортистов, но они счастливы, ведь получают дох*я, а ходят пешком…
Nick Ch
Nick Ch ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Именно, были школы, доступная инфраструктура и довольные тренеры, на которых всё и строилось. Ничего этого, как и страны той нет уже… Давайте поэтому опираться на опыт этого тысячелетия хотя бы…
Nick Ch
Nick Ch ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:42
Ну давайте всё же мух с котлетами не смешивать, а говорить о футболе, а не всех видах спорта сразу. Везде свои нюансы и специфика рынка. Давайте ориентироваться по сильнейшим футбольным лигам, где платят сотни тысяч (и не рублей, а евро/фунтов) в неделю…
derrik2000
derrik2000 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 20:37
Как только увидел слово "ЧЕЛ", мне всё стало понятно, ХТО и ЧТО ты.
Больше МНЕ не пиши.
cska1948
cska1948 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 20:36
Бронзу на Евро 2008 завоевали футболисты, которые азы футбола осваивали в СОВЕТСКИХ ДЮСШ. И чем дальше по времени мы отдаляемся от советского времени, тем плачевнее наши успехи в футболе, хоккее, баскетболе.
Вывод очевиден. Надо возрождать то, что похерили вместе с Советским Союзом.
AKH
AKH ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:31
Да вы я вижу не угомонитесь :) Нормальный чел (тот же олигарх, или бизнесмен) будет следить, что бы не было кумовства и прочей ахинеи. Представьте себя. Вы богатый чел. У вас бабла немеренно. Вы патриот страны (здесь огромная проблема, но я ведь сейчас о вас говорю, а не о среднестатистическом тупом олигархе, у которого одна цель - 94 в золотой унитаз где бы он ни был). Так вот вы же обеспечили бы в своей академии вырост нормального поколения футболистов? Нет? Тогда воросов больше нет, расходимся и болеем за Францию, Испанию, Португалию.... За всех кроме наших родных стран :)
derrik2000
derrik2000 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 20:13, ред.
Академия во Франции, и такая же академия в России, как говориЛИ в Одессе - "две большие разницы".
И всё из-за ТОТАЛЬНОЙ коррупции и такого же кумовства.
И НЕ во Франции.
"То, что русскому в радость, немцу - смерть".
Старая русская поговорка, которую так же успешно можно применить к сравнению Франции и России.
AKH
AKH ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:07
Дорогой человек, сколько ж вы настрочили.. Мне булвально покрен что будет с русским футболом. Я не русский. Я просто написал, что лимитами дело не сделаешь :) А вы строчите дальше :)

То же самое я написал бы про все страны бывшего СССР, где везде есть олигархи. И все они могли вкинут бабло в детей.. Но им пок.. И мне пок :) Я болею за Францию, где такиз академий навалом и с их появлением сб. Франции всегда в топе мирового футбола.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:52
Уже не первый раз - и не только на этом сайте - высказывается мнение, что нужно возрождать футбольные академии.
Не согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ!
ХДЕ будут эти самые академии "возрождаться"???
Пральна!
Около клубов с баблищем.
ЧТО показали эти футбольные академии???
Что ОНИ - рассадник коррупции и кумовства.
А чё мудрить-то, если у "денежного мешка" сын - 56, поскольку папкины гены бандюка из 90-х ВЕЛИКОЛЕПНО передались отпрыску.
папка - "аФтАритетный бизнесмен", конечно, не нарадуется на свою точную копию, НО дело ему, потом и кровью других выстраданное, не передаст, потому как отпрыск всё прогуляет-пробухает.
А куда ж его, болезного, тогда???
ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА!
Не кривой, ни косой???
Шагом марш "учиться на футболиста"!
Да ещё и в академию известного клуба.
После её окончания, имея "корочки", своим куском хлеба, на который будет намазан чужой кусок масла, будешь обеспечен как игрок хотя бы лет до 35.
Если уж не в РПЛ, то в лигах рангом ниже - точно, а зарплаты даже во 2-й лиге НОРМАЛЬНЫЕ: далеко не МРОТ.
А там можно и на лицензию PRO "пройти обучение"...
В общем, ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ СЫНКОВ-56ОВ.

По мне, так ЛУЧШЕ будет решение о МАССОВОМ открытии и последующем ФЕДЕРАЛЬНОМ финансировании футбольных ДЮСШ на местах, в глубинке.
Ребяток-то много способных и желающих ИГРАТЬ в футбол.
Вот ТАМ как раз пусть и развернётся среди них работа по выявлению ТАЛАНТОВ.
Господдержка на выезд на межрегиональные турниры и всё такое прочее...
Долго ждать, пока у нас появятся новые Воронины, Шестернёвы, Ярцевы, Черенковы, Яшины???
Уже 30 лет ждём, а страна всё "возрождается"...((
Если ГОСУДАРСТВО ОЗАБОТИТСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, то, полагаю, отдача уже будет хорошая лет через 5-7.
А дальше только больше будет нормальных молодых футболистов.
Турнир, опять же, ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ нужен.
И не "для галочки и освещения в прессе", а такой... НАСТОЯЩИЙ.
AKH
AKH
вчера в 19:09
Вот ведь уроды а :) 30 лет как в стране 1000 олигархов. Хоть один придумай и построй академию а ля Клерфонтен во Франции. Вся эта чехарда обходится Франции в 7 миллионов евро а год. Неужели у 1000 олигархов, которые жрут деньги не нашлось этих денег? :) Для них это как мне купить семечек на вечер.. Ничего этот лимит не изменит, если не будет расти поколение игроков доморощенных.. Боже.. Министр, и такой 56..

Надо было родиться 56ом..
sv_1969
sv_1969 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 18:28
А как пошли лимиты, пошли «дети лимита»: ленивые паспортисты на жирных зарплатах с довольными агентами.
Для этого есть потолок зарплат , который применяется в не только в нашей хоккейной лиге , но и в МЛС НХЛ и НБА
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:12
Пусть сначала допустят, а потом поглядим.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:12
Ну ок.Будет на поле 5 иностранцев вместо 8.Освобождается 3 места для российских игроков.Итого 48 мест для стартового состава 16-ти команд РПЛ.Плюс игроки запаса/ротации.В среднем 100 мест для российских игроков. Сто мест условно для тысяч потенциальных игроков...
О каком развитии, академиях и прочем тут пишите?Естественный отбор пройдут фактически единицы.Зрелищность игры легионеров им не переплюнуть.Отток болельщиков со стадионов как следствие
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 17:06
Все норм.
Будет как всегда.
Одной рукой ужесточим лимит.
Другой рукой раздадим паспорта своим иностранцам.
Брулин
Брулин
вчера в 17:04
Погодите. Вроде бы, спорт вне политики?
А за вмешательство государства РФС и дисквальнуть могут.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 16:52
И про современные Академии пару слов. Когда наши пацаны 12-15 летние из Академий Краснодара, ЦСКА, Спартака выезжали в Европу ( до 22г), то громили сверстников из топ-5 футбольных держав . Краснодар в Италии на турнире просто разорвал Юве, Рому, французов, греков. ( Там мои парни были. 21 год)
Чтобы идти вперёд, надо свою историю знать. А тебе матчасть учить. Удачи и успехов тебе.
112910415
112910415
вчера в 16:49
" Это позиция политическая"...
Vladimir808
Vladimir808 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 16:44
Ну давай посмотрим!!!)
1), 45 год, турне Динамо Москва в Англию, 4 игры, две победы , две ничьи, мячи 19-9. Соперники : Арсенал, Челси, Рейнджерс. 275 тыс зрителей было на 4 матчах. Полный триумф и аншлаг.
2), 1966 год. ЧМ. Полуфинал с ФРГ, засудили. Численко просто убивали и косили, потом удалили. Бронза.
А Численко вошел в список 11 лучших игроков ЧМ.
3), ЧЕ Золото 1960, Серебро 64, 72, 88. После жеребьевки на отборочные в 60-66 годы, руководители сборных Испании и Италии открыто заявляли:- Слава Богу, в группе нет сборной СССР
4), по юношам: ЧМ 77, до 20 лет - Золото
ЧМ87, до 17 лет- Золото
5) ОИ 56 и 88 - Золото
А когда после триумфа Итальянцев спросили по какой они системе тренируются, они ответили, что по конспектам стажировок у ведущих тренеров СССР.
Vilar
Vilar
вчера в 16:29
Дегтярёв ученик Жириновского - слов на ветер не пускает...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:29
С Вами полностью согласен 👍
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:19
Дегтярев: Мы планируем!... Газпром: Не надо!. Дегтярев: так мы ж просто попланировать хотим ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:16
Наконец то...раньше то играли и без заезших из за бугра и неплохо играли...
Nick Ch
Nick Ch ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 15:48
Свой футбол не так развивается. Посмотрите, как этим занимаются в Испании, Германии - академии, зп детских трениров и т.д. К слову, сильнейшие футбольные поколения и достижения (бронза на Евро 2008) приходились на времена без каких-либо лимитов. А как пошли лимиты, пошли «дети лимита»: ленивые паспортисты на жирных зарплатах с довольными агентами.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 15:46
Идиотизм. Приемлемо.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:43, ред.
Когда в Зените выходят 9(девять) легионеров и двое наших, вратарь и Мостовой. Кого- то натурализовали?
Не успели Миллер и Ко увеличить лимит до 12, 11 игроков и тренер из Бразилии или Аргентины,,,))))
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:38
Снижать лимит- это верное решение. Нужно свой футбол развивать.
