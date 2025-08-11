Министр спорта РФ рассказал об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв рассказал об ужесточении лимита на иностранных футболистов в РПЛ в интервью для ГТРК «Самара»:

Лимит мы планируем ужесточить. Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность, чтобы учесть контрактные обязательства ряда клубов.

10 иностранцев в заявке, меньше половины. Приемлемо. 5 на поле – приемлемо. Горизонт – в течение трех лет будем снижать каждый год на единицу. Вот и всё.