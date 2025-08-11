Родриго может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити» за 100 млн евро

«Манчестер Сити» рассматривает возможность покупки форварда Родриго Силвы у мадридского «Реала».
Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола высоко оценивает талант бразильца и хотел бы видеть его в своей команде. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.
Родриго скорее всего останется в Реале на след. сезон. По крайней мере была такая новость. что игрок и гл. тренер смогли договориться. А там кто знает.
