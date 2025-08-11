Soccer.ru
Родриго может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити» за 100 млн евро

вчера, 15:57

«Манчестер Сити» рассматривает возможность покупки форварда Родриго Силвы у мадридского «Реала».

Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола высоко оценивает талант бразильца и хотел бы видеть его в своей команде. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

вчера в 22:22
112910415
вчера в 22:22
Надо пробовать
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:51
Думаю на 3-4 года можно брать.
sihafazatron
sihafazatron ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:48
Да было бы неплохо)))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Думфриса имеешь в виду, Дружище?))
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:00
Не стоит он таких денег
AKH
AKH
вчера в 18:36
Да, да.. Именно Родриго не хватает МС для возвращения на былой уровень. Но он стоит гораздо дороже. 250 лямов не менее. Чем он хуже однодневки Палмера :)
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 17:54
Лучше играть и совершенствоваться у Гвардиолы, чем сидеть на лавке в Мадриде у не особо сильного тренера.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:17
Надо ли это МС?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:51
Гвардиола ждёт предстоящего сезона с опаской. Прошлый, однозначно, он не может записать себе в актив. Пострадала, и очень заметно, его репутация одного из лучших тренеров мира. Команда до сих пор не вышла из кризиса. Правда клуб потратил огромные деньги на укрепление состава и готов тратить ещё и ещё... Родриго Силва? Я ему сочувствую - Реал не считает бразильца незаменимым, мало того у него нет постоянного места в составе Сливочных. Нужен ли он Манчестер Сити? Не знаю, что в голове у Пепа, но клуб готов заплатить сто миллионов евро. Как и в Мадриде, Родриго может банально не хватить места и в Манчестере.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:18
То Симонс, то Родриго....а нужен то правый защитник в первую очередь))
lk_483777
lk_483777
вчера в 16:07
Если уж Ливерпуль не смог его уговорить, то МС подавно.
Родриго скорее всего останется в Реале на след. сезон. По крайней мере была такая новость. что игрок и гл. тренер смогли договориться. А там кто знает.
Гость
