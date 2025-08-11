Родриго может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити» за 100 млн евро

1754917055

вчера, 15:57

«Манчестер Сити» рассматривает возможность покупки форварда у мадридского «Реала».

Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола высоко оценивает талант бразильца и хотел бы видеть его в своей команде. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.