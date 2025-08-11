Soccer.ru
«Торпедо» потерпело поражение от костромского «Спартака» в игре Первой лиги

вчера, 20:57
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак КостромаСпартак КостромаМатч завершен

Московское «Торпедо» уступило «Спартаку» из Костромы в матче 4-го тура Первой лиги (0:1).

Мяч забил Денис Жилмостных на 41-й минуте.

«Торпедо» идёт на 16-м месте, имея в активе одно очко. «Спартак» занимает шестую строчку с семью баллами.

Ник63
Ник63
вчера в 22:47
Смеяться уже хочется.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:43
Эх Торпедо Торпедо....
