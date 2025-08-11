«Торпедо» потерпело поражение от костромского «Спартака» в игре Первой лиги

Московское «Торпедо» уступило «Спартаку» из Костромы в матче 4-го тура Первой лиги (0:1).
Мяч забил Денис Жилмостных на 41-й минуте.
«Торпедо» идёт на 16-м месте, имея в активе одно очко. «Спартак» занимает шестую строчку с семью баллами.
|Торпедо0 : 1Спартак Кострома
|Матч завершен
