В агентстве Жоао Виктора сообщили о переговорах с ЦСКА

вчера, 23:56

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васку да Гама» Жоао Виктора, ответили на вопрос источника о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Это правда, переход Жоао Виктора в ЦСКА возможен. Мы находимся в процессе переговоров.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:57
в матче с Рубином ЦСКА показал хороший футбол.
думают, что фанатов даже радует что Николич сбежал в Грецию))
атакующий футбол всегда прогресс для игроков.
вот только лимит в 2026, тогда зачем гнаться за бразильцами???
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:56
Торговля идет полным ходом....)
Гость
