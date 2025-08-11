В агентстве Жоао Виктора сообщили о переговорах с ЦСКА

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васку да Гама» Жоао Виктора, ответили на вопрос источника о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Это правда, переход Жоао Виктора в ЦСКА возможен. Мы находимся в процессе переговоров.
думают, что фанатов даже радует что Николич сбежал в Грецию))
атакующий футбол всегда прогресс для игроков.
вот только лимит в 2026, тогда зачем гнаться за бразильцами???
