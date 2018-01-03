Озил: «Горжусь, что играю за „Арсенал“»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что он горд защищать цвета лондонского клуба.
«Я переходил в „Арсенал“ из-за его богатой истории и потрясающих игроков в команде. Я здесь, чтобы учиться, расти и демонстрировать свой талант.
В этом клубе я стал лучше. Горжусь, что выступаю за такой большой клуб».
Контракт Озила с «Арсеналом» истекает летом. По слухам, немец может продолжить карьеру в «Барселоне».
Но ещё больше готов гордиться за 19 млн в Барселоне....
Но ещё больше готов гордиться за 19 млн в Барселоне....