Фюллькруг: «До „Уэмбли“ осталось 90 минут»

Нападающий «Боруссии Дортмунд» Никлас Фюллькруг, забивший победный гол в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ, дал комментарий о планах команды на ответную игру:
Позади первый раунд дуэли, до «Уэмбли» осталось 90 минут, поэтому нужно оставаться сдержанными.
Фюллькруг ещё успеет купить билет...
Фюллькруг ещё успеет купить билет...
но радостно отсчитывать последние минуты станут парижане, скорее всего !...
но радостно отсчитывать последние минуты станут парижане, скорее всего !...
такому же, как в 2013 году. тогда в Шмеи побеждали Реал крупно – 4:1.
возможен финал Боруссия – Бавария,
тогда мюнхенцы забрали трофей благодаря 2:1 в финале.
Дер-класикер финала ЛЧ, немецкие команды обязательно подарят нам огненный матч)) Верю такой лондонский финал.
сложно будет в Мадриде и Париже. но все возможно.
такому же, как в 2013 году. тогда в Шмеи побеждали Реал крупно – 4:1.
возможен финал Боруссия – Бавария,
тогда мюнхенцы забрали трофей благодаря 2:1 в финале.
Дер-класикер финала ЛЧ, немецкие команды обязательно подарят нам огненный матч)) Верю такой лондонский финал.
сложно будет в Мадриде и Париже. но все возможно.
До Уэмбли 90 минут осталось (типа он уже в Лондоне), но надо быть посдержанней. Стой там, иди сюда, - одним словом.
До Уэмбли 90 минут осталось (типа он уже в Лондоне), но надо быть посдержанней. Стой там, иди сюда, - одним словом.