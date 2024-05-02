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Фюллькруг: «До „Уэмбли“ осталось 90 минут»

вчера, 09:36
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Боруссии Дортмунд» Никлас Фюллькруг, забивший победный гол в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ, дал комментарий о планах команды на ответную игру:

Позади первый раунд дуэли, до «Уэмбли» осталось 90 минут, поэтому нужно оставаться сдержанными.

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Все комментарии
Фиш 4
Фиш 4
вчера в 21:33
С моей понималкой многие рыдали бы. Кто - от счастья, а кто - от осознания...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:59
До Уэмбли ..1 июня...почти месяц...
Фюллькруг ещё успеет купить билет...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:21
Тут Фюллькруг поспешил. ПСЖ дома вполне ведь и отыграться может, тогда ждать придется не 90, а все 120 минут + еще возможная серия пенальти.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:42
вот если бы ты Фулькруг забил 100 проц. гол с 10 метров тогда было бы 90 мин. а так вас лягушатники размажут и будет у тебя ещё время до финала долго и долго
112910415
112910415
вчера в 12:34
до Уэмбли осталось 90+ минут ...
но радостно отсчитывать последние минуты станут парижане, скорее всего !...
ОПС
ОПС
вчера в 12:26
Про сдержанность правильно сказал. И это все. А кто выиграет, пока непонятно.
sek3kbgybby7
sek3kbgybby7
вчера в 11:14
Немецкий финал выглядит самым невероятным.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Фиш 4 (раскрыть)
вчера в 10:50
    матос
    матос
    вчера в 10:48
    Желаю удачи БД.
    m53ydeszkqc9
    m53ydeszkqc9
    вчера в 10:45
    С одной стороны, хотелось бы, чтобы Боруссия вышла в финал, с другой понимаю что если Реал Мадрид выйдет в финал, уж лучше их соперником будет команда Энрике, чем слабая Боруссия с Эдином Терзичом, который в основном работал помощником главного тренера. Он тренирует Боруссию всего два года и серьезных успехов не имеет – в качестве главного тренера не играл в финалах различных турниров. А значит, Анчелотти будет легче обыграть такого соперника в финале. Мало кто выигрывает Лигу чемпионов с первого раза, таких тренеров единицы. 15-й трофей Реала в этом случае почти гарантирован. Было бы лучше, если бы соперником Карло был Луис Энрике, у которого есть опыт финалов. Такой финал был бы интереснее. Конечно, это все домыслы, Реал и ПСЖ еще не вышли в финал, и не исключено даже, что будет немецкий финал. Но если Реал Мадрид выйдет в финал, а они, вероятно, так и сделают, было бы лучше, если бы их соперником был ПСЖ.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 10:32
    Конечная остановка - Парк Де Пренс..
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 10:20
    Для этого надо очень постараться.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:17
    Дортмунд движется к финалу.
    такому же, как в 2013 году. тогда в Шмеи побеждали Реал крупно – 4:1.
    возможен финал Боруссия – Бавария,
    тогда мюнхенцы забрали трофей благодаря 2:1 в финале.
    Дер-класикер финала ЛЧ, немецкие команды обязательно подарят нам огненный матч)) Верю такой лондонский финал.
    сложно будет в Мадриде и Париже. но все возможно.
    Фиш 4
    Фиш 4 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 10:07
    Всё норм у него получилось. Выдумываете. Или не понимаете.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:05
    Парижане дома могут упереться...
    112910415
    112910415
    вчера в 10:04
    а ведь красиво сказал !
    sv_1969
    sv_1969 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 09:52
    Почему бы и нет... ПСЖ это не команда. А набор дорогих и необоснованно дорогих игроков.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 09:48
    У этого товарища, от радости, бессмыслица получилась.
    До Уэмбли 90 минут осталось (типа он уже в Лондоне), но надо быть посдержанней. Стой там, иди сюда, - одним словом.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 09:45
    90 минут продержаться, толстосумов выбить надо.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 09:41
    Сомневаюсь, что БД туда доедет.
    Фиш 4
    Фиш 4
    вчера в 09:41
    Реал - Боруссия
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