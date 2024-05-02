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«Он замечательный футболист». Тен Хаг — о Санчо

вчера, 17:31

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего «Боруссии» Дортмунд Джейдона Санчо в первом полуфинальном матче команды против ПСЖ (1:0) в Лиге чемпионов. Права на игрока принадлежат «дьяволам».

Можно сказать, что он сыграл очень хорошо. Джейдон замечательный футболист.

Вчера он показал, почему «Манчестер Юнайтед» подписал с ним контракт, и доказал, что представляет большую ценность для нашего клуба. И это здорово. Я рад за Джейдона, за его вчерашнюю игру. Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:13
То,что Санчо замечательный футболист мы это и без ЭТХ знали, парнишка разрывал Бундеслигу и вполне заслуженно считался одним из талантов поколения. Переход в МЮ стал ошибкой, т.к ЭТХ продолжил разваливать команду, избавился от Роналду, который исправно забивал, раздул конфликт с Санчо до такиго, что молодой игрок даже был отстранен из главной команды а далее и вовсе сбежал в Дортмунд, и вчера все видели его уровень игры в матче против ПСЖ, а ЭТХ пока что остается с "разбитым корытом"
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:40
...ох как бьётся...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:20
мю и тен хаг бьется за шестое место...и за кубок англии))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:51
Санчо не подходит МЮ.. Пусть феерит там, где играет.. Каждому своё место ..
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:23
Был бы Санчо возможно его присутствие спасло бы МЮ, но Тен Хаг занимался непонятно чем. Устроил драму, все сваливал на травмы игроков, ждал лучших дней, но МЮ теряет шансы на попадание в топ-4, да можно сказать что уже потерял.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:59
Ну смотреть что будет дальше.... будет другой тренер.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:55
на Юнайтед есть растущего влияния агента Эрика тен Хага
некого Кииса Воса. владелец Vos's Sports Entertainment Group.
SEG помогла Юнайтед по трансферам на сумму £178 миллионов.
связи МЮ с SEG укрепляет и то, что там в качестве аналитика работает
сын тен Хага - Найджел.
Джейдона Санчо под крылом британского агентство
ELITE PROJECT GROUP LIMITED.
уши конфликта интересов.
Рэтклиффе есть еще многое из МЮ выводит.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:14
Санчо надо валить с МЮ, если он хочет дальше хорошо играть, в Манчестере полный хаус, там трудно любому игроку, Фернандеш единственный топ футболист который там прижился
112910415
112910415
вчера в 18:08
Санчо хорош, его продавать не надо !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:38
Хорош 10Хааг! Спецом слил Санчо, чтоб Антони разыгрался наконец, вон уже целый гол забил Бернли!)))
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