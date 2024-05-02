Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего «Боруссии» Дортмунд Джейдона Санчо в первом полуфинальном матче команды против ПСЖ (1:0) в Лиге чемпионов. Права на игрока принадлежат «дьяволам».
Можно сказать, что он сыграл очень хорошо. Джейдон замечательный футболист.
Вчера он показал, почему «Манчестер Юнайтед» подписал с ним контракт, и доказал, что представляет большую ценность для нашего клуба. И это здорово. Я рад за Джейдона, за его вчерашнюю игру. Посмотрим, что будет дальше.
некого Кииса Воса. владелец Vos's Sports Entertainment Group.
SEG помогла Юнайтед по трансферам на сумму £178 миллионов.
связи МЮ с SEG укрепляет и то, что там в качестве аналитика работает
сын тен Хага - Найджел.
Джейдона Санчо под крылом британского агентство
ELITE PROJECT GROUP LIMITED.
уши конфликта интересов.
Рэтклиффе есть еще многое из МЮ выводит.
некого Кииса Воса. владелец Vos's Sports Entertainment Group.
SEG помогла Юнайтед по трансферам на сумму £178 миллионов.
связи МЮ с SEG укрепляет и то, что там в качестве аналитика работает
сын тен Хага - Найджел.
Джейдона Санчо под крылом британского агентство
ELITE PROJECT GROUP LIMITED.
уши конфликта интересов.
Рэтклиффе есть еще многое из МЮ выводит.