«Он замечательный футболист». Тен Хаг — о Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» оценил игру нападающего «Боруссии» Дортмунд в первом полуфинальном матче команды против ПСЖ (1:0) в Лиге чемпионов. Права на игрока принадлежат «дьяволам».

Можно сказать, что он сыграл очень хорошо. Джейдон замечательный футболист.

Вчера он показал, почему «Манчестер Юнайтед» подписал с ним контракт, и доказал, что представляет большую ценность для нашего клуба. И это здорово. Я рад за Джейдона, за его вчерашнюю игру. Посмотрим, что будет дальше.