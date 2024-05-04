Бывший игрок сборной Англии Джоуи Бартон заявил, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не добился бы таких высот без фармакологии.
Для меня над именем Месси должна стоять большая звёздочка, поскольку он принимал стероиды и всё такое в молодом возрасте, что повлияло на его рост.
Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звёздочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства для того, чтобы помочь ему вырасти. Насколько я знаю, больше никто не делал подобного. Поэтому, если бы вы дали расти ему естественным путём или на обедах, то он бы не стал достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов.
Бартон же думает, что Месси стал величайшим благодаря стероидам. Это полная ерунда. Стероиды не дали ему способность обводить по 5-6 игроков, штрафные бить не научили и т. д.
Бартон же думает, что Месси стал величайшим благодаря стероидам. Это полная ерунда. Стероиды не дали ему способность обводить по 5-6 игроков, штрафные бить не научили и т. д.
Эта фраза ставит под сомнение адекватность Бартона. У маленького Месси нашли болезнь, а он говорит, что ему должны были дать расти естественным путем.
Эта фраза ставит под сомнение адекватность Бартона. У маленького Месси нашли болезнь, а он говорит, что ему должны были дать расти естественным путем.