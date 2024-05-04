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Джоуи Бартон: «Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте»

вчера, 15:07

Бывший игрок сборной Англии Джоуи Бартон заявил, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не добился бы таких высот без фармакологии.

Для меня над именем Месси должна стоять большая звёздочка, поскольку он принимал стероиды и всё такое в молодом возрасте, что повлияло на его рост.

Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звёздочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства для того, чтобы помочь ему вырасти. Насколько я знаю, больше никто не делал подобного. Поэтому, если бы вы дали расти ему естественным путём или на обедах, то он бы не стал достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:40
Принимал их в юном возрасте. Помогли. Когда достиг нормального роста, принимать перестал.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:59, ред.
Странно . "Стероиды" принимал, но так нифига и не вырос.. Какие-то нестероидные "стероиды".. Подделка.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:00
То, что Лионель по назначению врачей принимал специальные средства для увеличения роста, известно многим, не является противозаконным и секретом Полишинеля. Очевидно, врачи по ошибке закачали в шприцы гормоны мастерства, за что им надо повесить на грудь медаль "За трудовую доблесть".
112910415
112910415
вчера в 18:34
слушать безумного Бартона - себя не уважать !
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:45
Elliada_
Elliada_ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:33
Бартон не твой сородич?
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:40
Ну да ну да)...Шварц был просто худым и слабым в детстве...стероиды просто устранили этот недостаток))...
galem72
galem72
вчера в 16:00
Интересно, а сам джоуи не хочет рассказать, как он был генетически модифицирован? Этот космический идиот что только не вытворял на поле и вне его пределов. ))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:59
Бартон настолько компетентен в области генетики, что может выступать с подобными заявлениями? Как игрок он запомнился полным неадекватом.
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:52
"... Поэтому, если бы вы дали расти ему естественным путём или на обедах, то он бы не стал достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов"

Эта фраза ставит под сомнение адекватность Бартона. У маленького Месси нашли болезнь, а он говорит, что ему должны были дать расти естественным путем.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:49
Великие специалисты из Барсы придумали супер гормоны роста для ребенка, которые еще усилят все способности к футболу! Теперь не делятся секретами - а так, представьте, сколько трехметровых свехрспортсменов получили бы!
Увы, и тут Месси всё купил. Остальные просто нищие неудачники на его фоне.
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:48
Я, конечно, не врач, но у Месси был дефицит гормона роста. Лечение просто устранило этот недостаток и он вырос таким, каким должен был, если бы у него не было бы недуга. Это видно по фото с родителями. Его родители примерно такого же роста.

Бартон же думает, что Месси стал величайшим благодаря стероидам. Это полная ерунда. Стероиды не дали ему способность обводить по 5-6 игроков, штрафные бить не научили и т. д.
allemz
allemz
вчера в 15:16, ред.
Этот тот обезьяныч, что подставил свою команду нелепым удалением в чемпионском матче "Сити - КПР" в 2012 году?)) Еще и врезал Агуэро сзади по ногам из чувства злости
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:13
Вот ещё одна история. ☝️😉
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