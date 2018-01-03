«Лестер» готов продать Мареза в январе, «Рома» возобновляет интерес к игроку

«Лестер» в январе готов продать своего полузащитника Рияда Мареза, интерес к футболисту вновь проявляет «Рома».

Римляне еще летом пытались купить алжирца, но все их предложения «Лестер» отклонил. Вместо Мареза был куплен Грегуар Дефрель, который откровенно не оправдал ожиданий.

Помимо «Ромы» на футболиста имеют виды «Арсенал» и «Наполи».

26-летний Марез обычно играет на правом фланге атаки, но может сыграть и слева, и под нападающими.

В текущем сезоне Марез забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах АПЛ.