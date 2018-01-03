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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
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«Лестер» готов продать Мареза в январе, «Рома» возобновляет интерес к игроку

вчера, 22:58

«Лестер» в январе готов продать своего полузащитника Рияда Мареза, интерес к футболисту вновь проявляет «Рома».

Римляне еще летом пытались купить алжирца, но все их предложения «Лестер» отклонил. Вместо Мареза был куплен Грегуар Дефрель, который откровенно не оправдал ожиданий.

Помимо «Ромы» на футболиста имеют виды «Арсенал» и «Наполи».

26-летний Марез обычно играет на правом фланге атаки, но может сыграть и слева, и под нападающими.

В текущем сезоне Марез забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах АПЛ.

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Все комментарии
77rust77
77rust77
сегодня в 04:32
Не то слово решили просто таким образом бомбардир вытянуть
Sleiter
Sleiter
сегодня в 00:02
Надо походу на Бомбардир валить, тут развалили сайт
cska plus
cska plus
вчера в 23:53
Парез хорош.
Barcamilan
Barcamilan
вчера в 23:20
если перейдет в арсенал, то его игра пойдет в минус
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