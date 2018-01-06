Представители «Боруссии» встретились с агентом Мхитаряна

Согласно данным из источника, представители «Боруссии» Дортмунд встретились с агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.



Сообщается, что немецкий клуб ведет переговоры с агентом 28-летнего футболиста о возможном возвращении игрока. Мхитарян выступал за «шмелей» с 2013 по 2016 год. Отмечается, что стороны близки к заключению соглашения. Однако «Боруссию» не устраивает зарплата Генриха, которая составляет 12.5 млн евро в год. Вероятно, она будет серьезно снижена, если игрок все-таки перейдет в стан немцев.



Ранее интерес к Генриху Мхитаряну проявлял «Интер».