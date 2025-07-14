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Луис Энрике высказался о поражении от «Челси» в финале Клубного ЧМ

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:28
Матч был трудным с первых минут. У «Челси» было больше энергии. Коул Палмер был очень хорош.
Но Я тоже хорош и во мне ещё больше энергии чем перед матчем.
И тут Луи набрасывается на журналиста, выхватывает микрофон и разбивает камеру и кричит:
Я Величайший из Величайших, на колени!
rzce9hfnkm9r
rzce9hfnkm9r
вчера в 12:41
Получил оплюху и слов нет
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 11:49
Точное врачебное определение!!!!!!!)))
Comentarios
Comentarios ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:41
На удушающий пошел )
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:37
Смешно выглядел вчера 😁
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:28
Не переболел еще после поражения
112910415
112910415
вчера в 11:04
Удивительно немногословен этот нервный человек!
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:53
У нас Валера младенец по сравнению с ним)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:52
Что то он не досмотрел)) В принципе ничего страшного. Челси с Победой!
s8e9y8mewhz2
s8e9y8mewhz2
вчера в 10:49
Что еще можно сказать после такого провала.
Capral
Capral
вчера в 10:46
И это всё, что он может сказать?! Представляю, чтобы он наговорил, в случае своей победы. После его проступка- нет к нему уважения. Быдляк невоспитанный, даже не извинился, 75...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:45
Какая свадьба без баяна, финал без драки?! Энрике - респект - поддерживает, приумножает и свято хранит вековые традиции!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:38
До вчерашнего дня думал, что наш Карпин - первый коуч псих. До вчерашнего дня...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:34
А что у тебя произошло с Жоау Педро? Он поступил как Матерацци?
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:32
Похоже ПСЖ нужно менять тренера.... не получилось у него.
azkan
azkan
вчера в 10:30, ред.
И всё?! Где о потасовке? Где оправдания?
Даже нормально не смог поздравит соперника.
Видать это поражение по всем статьям, его сильно обидело.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:29
А про потасовку что скажешь?
А так конечно Челси выиграл по всем статьям
Vilar
Vilar
вчера в 10:29
После таких "высказываний", сразу вопрос: "Ты кто?"
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:28
Довольно лаконично, но а что ещё скажешь при проигрыше...
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