Луис Энрике высказался о поражении от «Челси» в финале Клубного ЧМ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение от «Челси» в финале Клубного чемпионата мира.
Матч был трудным с первых минут. У «Челси» было больше энергии. Коул Палмер был очень хорош.
|Челси3 : 0Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение от «Челси» в финале Клубного чемпионата мира.
Матч был трудным с первых минут. У «Челси» было больше энергии. Коул Палмер был очень хорош.
Но Я тоже хорош и во мне ещё больше энергии чем перед матчем.
И тут Луи набрасывается на журналиста, выхватывает микрофон и разбивает камеру и кричит:
Я Величайший из Величайших, на колени!
Но Я тоже хорош и во мне ещё больше энергии чем перед матчем.
И тут Луи набрасывается на журналиста, выхватывает микрофон и разбивает камеру и кричит:
Я Величайший из Величайших, на колени!
Даже нормально не смог поздравит соперника.
Видать это поражение по всем статьям, его сильно обидело.
Даже нормально не смог поздравит соперника.
Видать это поражение по всем статьям, его сильно обидело.
А так конечно Челси выиграл по всем статьям
А так конечно Челси выиграл по всем статьям