Сёмин: «Клубный чемпионат мира вряд ли заменит Лигу чемпионов»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о Клубном чемпионате мира.
Клубный чемпионат мира вряд ли заменит Лигу чемпионов, да и никто к этому не стремится. Тем не менее это было масштабное событие, которое в очередной раз показало, что футбол — вид спорта номер один в мире. КЧМ был масштабен, он останется и в дальнейшем в программе ФИФА.
Можно воочию, на практике сравнить игру клубов разных континентов.
Можно воочию, на практике сравнить игру клубов разных континентов.
В конце, концов пингвины в Антарктиде тоже чемпионы.)))
В конце, концов пингвины в Антарктиде тоже чемпионы.)))