Сёмин: «Клубный чемпионат мира вряд ли заменит Лигу чемпионов»

Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением о Клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира вряд ли заменит Лигу чемпионов, да и никто к этому не стремится. Тем не менее это было масштабное событие, которое в очередной раз показало, что футбол — вид спорта номер один в мире. КЧМ был масштабен, он останется и в дальнейшем в программе ФИФА .