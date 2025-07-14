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Сёмин: «Клубный чемпионат мира вряд ли заменит Лигу чемпионов»

вчера, 16:13

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о Клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира вряд ли заменит Лигу чемпионов, да и никто к этому не стремится. Тем не менее это было масштабное событие, которое в очередной раз показало, что футбол — вид спорта номер один в мире. КЧМ был масштабен, он останется и в дальнейшем в программе ФИФА.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:37, ред.
Время всё расставит на свои места, но какая то привлекательность есть в КЧМ...
Можно воочию, на практике сравнить игру клубов разных континентов.
mgvnubdmdk2k
mgvnubdmdk2k
вчера в 20:35
турнир ни о чем, не возникло желания ни одного матча посмотреть
Vilar
Vilar
вчера в 20:02
На КЧМ забыли пригласить ещё эскимосов, аборигенов, пигмеев, цыган и т.д.
В конце, концов пингвины в Антарктиде тоже чемпионы.)))
adekvat
adekvat ответ wrjxz4u7nb36 (раскрыть)
вчера в 18:43
Так же как и Челси проплатили.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 18:37, ред.
Думаю, Клубный чемпионат мира со временем вытеснит Лигу чемпионов и станет самым желанным и престижным турниром среди клубов. Лига чемпионов на каждом континенте есть своя, а КЧМ один для всех и его смотрит весь мир. Сейчас просто пока к нему еще не привыкли ведь он только в первый раз проводился в таком формате, но первый блин не вышел комом. Турнир удался на славу! Уверен, что следующий розыгрыш пройдет еще лучше. ФИФА устранит все недочеты и поднимет уровень организации.
lotsman
lotsman
вчера в 17:35
Лигу чемпионов ни что не заменит. Лига чемпионов самый престижный турнир.
wrjxz4u7nb36
wrjxz4u7nb36
вчера в 17:33
Американцы заплатят, так и заменит.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:25
Такой же турнир как и Лига Наций.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:26
Баловство это всё, а не чемпионат мира...
5s3dugfecwwz
5s3dugfecwwz
вчера в 16:25
Да это просто развлекуха, совсем не ровня ЛЧ
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