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РФС представил список судей РПЛ на сезон-2025/26

вчера, 19:37

Российский футбольный союз представил список судей, которые будут работать на матчах чемпионата РПЛ в сезоне-2025/26.

В официальный перечень вошли 23 главных арбитров, пять резервных и 34 помощника.

Стоит отметить, что среди резервных судей оказался Максим Перезва из Раменского, которого, по данным следствия, пытались подкупить руководители «Торпедо», что привело к исключению московского клуба из числа участников чемпионата РПЛ.

Ну а полный список главных арбитров выглядит так:

1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

2. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

3. Евгений Буланов, Саранск (+ВАР/АВАР)

4. Егор Егоров, Нижний Новгород (+ВАР/АВАР)

5. Ранэль Зияков, Набережные Челны (+ВАР/АВАР)

6. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+ВАР/АВАР)

7. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

8. Сергей Карасев, Москва (+ВАР/АВАР)

9. Евгений Кукуляк, Калуга (+ВАР/АВАР)

10. Павел Кукуян, Сочи (+ВАР/АВАР)

11. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

12. Виталий Мешков, Дмитров (+ВАР/АВАР)

13. Владимир Москалев, Воронеж (+ВАР/АВАР)

14. Иван Сараев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)

15. Алексей Сухой, Люберцы (+ВАР/АВАР)

16. Инал Танашев, Нальчик

17. Владислав Целовальников, Астрахань

18. Сергей Цыганок, Калининград (+ВАР/АВАР)

19. Сергей Чебан, Москва (+ВАР/АВАР)

20. Михаил Черемных, Пермь (+ВАР/АВАР)

21. Артём Чистяков, Азов (+ВАР/АВАР)

22. Павел Шадыханов, Москва (+ВАР/АВАР)

23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+ВАР/АВАР)

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:31
ум, честь и совесть !
Gotlib
Gotlib
сегодня в 00:05
Карась и Кукуян худшие из судей для Динамо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:13
5 судей из Питера, Трое из Москвы. Пока Газпром рулит
lotsman
lotsman
вчера в 20:01
Главное чтобы судили без ошибок. Ну или с минимальным числом ошибок, так как вообще без ошибок у них не получается.
Vadik
Vadik
вчера в 19:54
Следом будет опубликован список тех, кто будет судить матчи "Зенита"))))
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