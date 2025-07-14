РФС представил список судей РПЛ на сезон-2025/26

Российский футбольный союз представил список судей, которые будут работать на матчах чемпионата РПЛ в сезоне-2025/26.
В официальный перечень вошли 23 главных арбитров, пять резервных и 34 помощника.
Стоит отметить, что среди резервных судей оказался Максим Перезва из Раменского, которого, по данным следствия, пытались подкупить руководители «Торпедо», что привело к исключению московского клуба из числа участников чемпионата РПЛ.
Ну а полный список главных арбитров выглядит так:
1. Иван Абросимов, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
2. Ян Бобровский, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
3. Евгений Буланов, Саранск (+ВАР/АВАР)
4. Егор Егоров, Нижний Новгород (+ВАР/АВАР)
5. Ранэль Зияков, Набережные Челны (+ВАР/АВАР)
6. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону (+ВАР/АВАР)
7. Василий Казарцев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
8. Сергей Карасев, Москва (+ВАР/АВАР)
9. Евгений Кукуляк, Калуга (+ВАР/АВАР)
10. Павел Кукуян, Сочи (+ВАР/АВАР)
11. Кирилл Левников, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
12. Виталий Мешков, Дмитров (+ВАР/АВАР)
13. Владимир Москалев, Воронеж (+ВАР/АВАР)
14. Иван Сараев, Санкт-Петербург (+ВАР/АВАР)
15. Алексей Сухой, Люберцы (+ВАР/АВАР)
16. Инал Танашев, Нальчик
17. Владислав Целовальников, Астрахань
18. Сергей Цыганок, Калининград (+ВАР/АВАР)
19. Сергей Чебан, Москва (+ВАР/АВАР)
20. Михаил Черемных, Пермь (+ВАР/АВАР)
21. Артём Чистяков, Азов (+ВАР/АВАР)
22. Павел Шадыханов, Москва (+ВАР/АВАР)
23. Рафаэль Шафеев, Волгоград (+ВАР/АВАР)