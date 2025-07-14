«Атланта» — «Чикаго Файр». Прогноз на матч МЛС (17.07.2025)

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14 июля 2025, 16:23

Ставки букмекеров

«Атланта» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.1. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.05. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит 1.62. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Атланта» занимает 12 место в восточной конференции МЛС , с заработанными 19 очками за 21 матч. Разница мячей отрицательная: на 23 забитых мяча приходится 38 пропущенных. В двух последних встречах «Атланты» победитель не был выявлен, с «ДС Юнайтед» (0:0), и «Торонто» (1:1).

«Чикаго Файр» на данный момент располагается на десятом месте, месте, предшествующем к зоне прохода в плей-офф. Разница мячей положительная, 40 забитых и 38 пропущенных. Две последние игры завершились поражением от «Миннесоты» (1:3), и поражением от «Сан Диего» (1:2).

Информация для ставок

«Атланта» не выигрывает на протяжении пяти игр

«Чикаго Файр» выиграл четыре из десяти последних встреч

«Атланта» забивала в двух из пяти матчей

Прогноз

«Атланта» является большим фаворитом в это встрече и наверняка сможет набрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.