Луиса Энрике могут наказать за нападение на форварда «Челси»

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вчера, 18:32

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» может получить серьезное наказание за нападение на нападающего «Челси» .

Инцидент произошел после завершения финала Клубного чемпионата мира, в котором парижане уступили лондонцам 0:3. Луис Энрике толкнул Жоао Педро, а затем дважды ударил бразильца. И хотя арбитр встречи из Австралии не показал красную карточку, у дисциплинарного комитета ФИФА есть все полномочия, чтобы наказать тренера ПСЖ .

Как сообщает источник, за свою агрессию Луис Энрике может быть дисквалифицирован как минимум на три ближайших международных матча своей команды.