Луиса Энрике могут наказать за нападение на форварда «Челси»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может получить серьезное наказание за нападение на нападающего «Челси» Жоао Педро.
Инцидент произошел после завершения финала Клубного чемпионата мира, в котором парижане уступили лондонцам 0:3. Луис Энрике толкнул Жоао Педро, а затем дважды ударил бразильца. И хотя арбитр встречи Алиреза Фагани из Австралии не показал красную карточку, у дисциплинарного комитета ФИФА есть все полномочия, чтобы наказать тренера ПСЖ.
Как сообщает источник, за свою агрессию Луис Энрике может быть дисквалифицирован как минимум на три ближайших международных матча своей команды.
Ладно, когда два непримиримых соперника, типа Реал и Барса дерутся, кого-то удаляют, судья ошибается, я могу понять накал страстей.
Но здесь полутоварищеский турнир, накануне ты выиграл всё что смог сам, а теперь проиграл вчистую. Откуда такая агрессия в конце матча?
Игрок конечно наверняка тоже симулировал, может не было ему так больно. Но если шлепок пришелся по кадыку, то это больно. Ударом я бы это не называл.
Ладно, когда два непримиримых соперника, типа Реал и Барса дерутся, кого-то удаляют, судья ошибается, я могу понять накал страстей.
Но здесь полутоварищеский турнир, накануне ты выиграл всё что смог сам, а теперь проиграл вчистую. Откуда такая агрессия в конце матча?
Игрок конечно наверняка тоже симулировал, может не было ему так больно. Но если шлепок пришелся по кадыку, то это больно. Ударом я бы это не называл.