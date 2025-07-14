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Луиса Энрике могут наказать за нападение на форварда «Челси»

вчера, 18:32
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может получить серьезное наказание за нападение на нападающего «Челси» Жоао Педро.

Инцидент произошел после завершения финала Клубного чемпионата мира, в котором парижане уступили лондонцам 0:3. Луис Энрике толкнул Жоао Педро, а затем дважды ударил бразильца. И хотя арбитр встречи Алиреза Фагани из Австралии не показал красную карточку, у дисциплинарного комитета ФИФА есть все полномочия, чтобы наказать тренера ПСЖ.

Как сообщает источник, за свою агрессию Луис Энрике может быть дисквалифицирован как минимум на три ближайших международных матча своей команды.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:09
Привет! А что с пацаном? Оскорбил сестру, как Матераци?
Да ладно. Этот случай доказывает, как он очень хотел победить в этом матче.
Почти все, в том числе и сам Энрике верили в победу.
Уплыл от него чемпионский титул. Вот и горело у него и полез в драку. Позорно человеку давшему, как ты говоришь, футбол всему миру так себя вести.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:53
Всё что после финального свистка арбитра - послематчевым досуг....
И кто как его проводит к футболу не относится....
Romeo 777
Romeo 777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:52
Что там вообще делал взрослый мужик? Зачем встревать и руками, как неадекват и истерично набрасываться на молодых игроков, которые между собой выясняют отношения? Которые его никак не касались😁 А прикинь (как пример) молодой не сдержался бы и щёлкнул в ответ Энрике и отправил спать 😁 Дядьки вроде должны уму-разуму учить более молодых, а тут наоборот конфликт усугубил старик. Мне лично совсем без разницы накажут испанца или нет, но скажу так, не важно, ноунейм или звезда, каждый должен нести ответственность за свои действия, как говорится - перед законом все должны быть равныыы 🙃
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:51
Хорошо что на Трампа не напал, так бы мог в США надолго остаться.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:10
Энрике не должен страдать из-за ноунэймов, он дал футбол всему миру в этом году. Разберитесь с пацаном, там проблема
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:42
Заслужил наказание конечно. Не подобает тренеру так делать. Тем более, что видимых причин не было. Команда вчистую проиграла, разница не в один мяч. Проиграла по делу, не из-за судейских ляпов. Поэтому эмоции его мне не очень понятны.
Ладно, когда два непримиримых соперника, типа Реал и Барса дерутся, кого-то удаляют, судья ошибается, я могу понять накал страстей.
Но здесь полутоварищеский турнир, накануне ты выиграл всё что смог сам, а теперь проиграл вчистую. Откуда такая агрессия в конце матча?

Игрок конечно наверняка тоже симулировал, может не было ему так больно. Но если шлепок пришелся по кадыку, то это больно. Ударом я бы это не называл.
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 21:17
Простите его..
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Ну, насколько я разбираюсь в медицине, кое-кого, в то прекрасное время еще и в проекте не было, поэтому и доказывать, что либо, смысла не имеет...)))
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:54
Хорошо что советское время прошло, теперь все свободно живут)
Romeo 777
Romeo 777 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 20:43
Сначала попал рукой в горло, а затем в лицо, на замедленных с разных камер это видно
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:41
А когда он дважды ударил? На видео от толчка падает футболист не удержав равновесие
xy4rr99bvwyg
xy4rr99bvwyg
вчера в 19:13
Наказать надо, чтобы в привычку не вошло
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 19:10
В радости все хорошие
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:02, ред.
Вообще то можно и дело думаю завести! Хотя...
А ведь проигрывать тоже надо уметь! Но это похоже не про него
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:56, ред.
Самое смешное, что в послематчевой пресс конференции он сказал нелепую вещь отвечая на этот вопрос…что он был там, и делал то, чтобы не допустить драки 😂😁 а сам напал и вызвал ещё более сильную потасовку
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:51
Об этом нет официальной информации... Подождём.
112910415
112910415
вчера в 18:49
Переживёт как-то
Capral
Capral
вчера в 18:46
В советское время его посадили бы как минимум на 15 суток. Но у буржуинов своя мораль- только три игры, может быть...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 18:42
Это будет правильным, поскольку он вёл себя неподобающе.
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