Александр Овечкин назвал Лионеля Месси «богом футбола»

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вчера, 19:16

Знаменитый хоккеист назвал свою любимую футбольную команду и любимого футболиста.

Вот, что сообщил капитан «Вашингтон Кэпиталз» в своем интервью:

Любимая команда у меня за рубежом – «Барселона». Я фанат «Барселоны». Могу ли я назвать своим другом? Хотелось бы, но не знаю, помнит ли он эту встречу. Но, конечно, это бог футбола. То, что он делает на поле, – это просто невероятно.