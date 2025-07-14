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Александр Овечкин назвал Лионеля Месси «богом футбола»

вчера, 19:16

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин назвал свою любимую футбольную команду и любимого футболиста.

Вот, что сообщил капитан «Вашингтон Кэпиталз» в своем интервью:

Любимая команда у меня за рубежом – «Барселона». Я фанат «Барселоны». Могу ли я назвать Лионеля Месси своим другом? Хотелось бы, но не знаю, помнит ли он эту встречу. Но, конечно, это бог футбола. То, что он делает на поле, – это просто невероятно.

Месси играл за «Барселону» с 2004 по 2021 год. В 778 матчах Лионель забил за каталонцев 672 мяча, четыре раза выиграв Лигу чемпионов. В настоящее время аргентинец играет в США за «Интер Майами».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:34
надо согласиться с Александром Овечкиным !
Futurista
Futurista
вчера в 21:24
Он сказал "гад"...неправильный перевод)...
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 21:20
Что скажет "царь" российского футбола?.. 😄
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:34
Это Саня погорячился мальца... )))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:06
Нет здесь Саша явно переиграл Лео. Ведь Месси надо будет, сказать ответный комплемент , а что придумать выше или хотя бы равноценное ? А повторятся "Богу футбола" как то не гоже...)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:56
Лизнул знатно... Ждём ответку про бога хоккея...
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