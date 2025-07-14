Александр Овечкин назвал Лионеля Месси «богом футбола»

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин назвал свою любимую футбольную команду и любимого футболиста.
Вот, что сообщил капитан «Вашингтон Кэпиталз» в своем интервью:
Любимая команда у меня за рубежом – «Барселона». Я фанат «Барселоны». Могу ли я назвать Лионеля Месси своим другом? Хотелось бы, но не знаю, помнит ли он эту встречу. Но, конечно, это бог футбола. То, что он делает на поле, – это просто невероятно.
Месси играл за «Барселону» с 2004 по 2021 год. В 778 матчах Лионель забил за каталонцев 672 мяча, четыре раза выиграв Лигу чемпионов. В настоящее время аргентинец играет в США за «Интер Майами».