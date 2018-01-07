Торган Азар летом может перейти в «Челси»

«Челси» рассматривает вариант с летним приглашением полузащитника гладбахской «Боруссии» Торгана Азара. Бельгиец до 2015 года являлся игроком «синих», но затем покинул клуб. Сам Торган, отвечая на вопрос о возможном переходе, отметил, что на данный момент сосредоточен на своем клубе, но это нормально, что есть интерес со стороны других команд. Напомним, что в «Челси» выступает старший брат Торгана - Эден. Кроме того, в «молодежке» играет еще один брат - Килиан.

24-летний Азар забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах Бундеслиги. Его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро.