«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» поспорят за полузащитника «Арсенала»

Согласно данным из источника, «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» нацелились на приобретение полузащитника «Арсенала» Франсиса Коклена.



Сообщается, что оба английских клуба рассчитывают заполучить 26-летнего футболиста. По имеющимся данным, главный тренер «канониров» Арсен Венгер более не рассчитывает на игрока, поэтому хавбек в самое ближайшее время может покинуть лондонский клуб. Ориентировочная трансферная стоимость Коклена составляет 10 миллионов фунтов.



Напомним, что недавно Франсис Коклен продлил контракт с «Арсеналом».