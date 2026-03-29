Восемь игроков покинули расположение сборной Англии по медицинским причинам

Сборная Англии столкнулась с серьезными кадровыми потерями после ничьей в товарищеском матче с Уругваем (1:1).
Расположение «трех львов» покинули сразу восемь футболистов. По медицинским соображениям в свои клубы вернулись: Аарон Рамсдейл («Ньюкасл»), Фикайо Томори («Милан»), Доминик Калверт-Льюин («Лидс»), Джон Стоунз («Манчестер Сити») и Адам Уортон («Кристал Пэлас»). Наибольшие потери понес лондонский «Арсенал»: расположение национальной команды покинули Деклан Райс, Букайо Сака и Нони Мадуэке.
31-го марта в Лондоне сборная Англии предстоит игра с Японией.