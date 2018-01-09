Три клуба английской Премьер-Лиги следят за Леоном Бэйли

Согласно данным из СМИ, три клуба английской Премьер-Лиги нацелились на приобретение нападающего «Байера» Леона Бэйли.



Сообщается, что «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал» поспорят за 20-летнего форварда немецкого клуба. Маловероятно, что ямайский футболист покинет Леверкузен в нынешнее трансферное окно. Однако отмечается, что летом Леон может быть продан в одну из перечисленных команд за сумму не менее 40 миллионов фунтов. В этом сезоне Бэйли показывает убедительную игру, на счету у нападающего 8 голов в 16 матчах.



Напомним, что Леон Бэйли присоединился к «Байеру» прошлой зимой.