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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Сборная России 30 мая сыграет с Австрией, а 5 июня - с Турцией

сегодня, 12:30

Сборная России проведет товарищеский матч в Москве с командой Турции 5 июня. Также подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Австрии в Инсбруке 30 мая. Стадионы, на которых будут проведены матчи, а также время начала игр станут известны позднее.

Сборная России провела выездной товарищеский матч с командой Турции в августе 2016 года. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 15:34
ага! еще устанут , переломаются и вообще играть будет некому на ЧМ ! сплошное муттддтко!
Faustello
Faustello
сегодня в 15:16
Зачем выбирать сильнейшие сборные??? Ведь устанут и не восстановятся!!!!
Верг
Верг ответил Caniggia
сегодня в 15:14
Caniggia:
Это нормальная практика - 2 товарняка перед самым началом ЧМ, так что здесь всё правильно и соперники середняки, а не Мальта с Гибралтаром.
мальте то влететь будет позорнее чем туркам!
Grabovsky
Grabovsky ответил Foxes
сегодня в 14:43
Новый ваще бред по мне. Что бомбардир они там делали что новый сделали сок. Бредятина. Ой забанят наверн. :) нету если норм веб дизайнеров програмистов. Есть токо те кто банит карточки выдает. Че по делать
Foxes
Foxes ответил Grabovsky
сегодня в 14:40
Grabovsky:
Я щас с телефона на старом сайте. Хз дома с пк там же есть кнопка перейти на старую версию вроде.? Или убрали?
Убрали.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Брулин
сегодня в 14:37
Брулин:
В преддверии Чемпионата мира не найти соперников - участников чемпионата, которым эти матчи нужнее, чем Австрии с Турцией? Странно как-то
Я думаю соперники перед самым началом ЧМ выбраны более менее удачно. Австрия и Турция среднего класса команды, с которыми можно играть и отрабатывать комбинации, а так же проверить свою оборону. Брать на эти две игры топ команды смысла нет, им ломаться нет никакого резона, будут больше думать как не сломаться. Брать слабые команды так вообще даже логика такого выбора пропадает, весь матч атаковать и возможно получать по ногам и последствие пропуска ЧМ это уже нам не надо. Думаю австрийцы и турки более подходят, ибо их класс игроков не подразумевает грубость и слава, что кто то из-за них пропустит ЧМ, думаю это будут реально товарищеские матчи!
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 14:34
2-2 1-1
Grabovsky
Grabovsky ответил Foxes
сегодня в 14:33
Я щас с телефона на старом сайте. Хз дома с пк там же есть кнопка перейти на старую версию вроде.? Или убрали?
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 14:15
Сделайте понятную тв программу.Что там за идиотизм?
Foxes
Foxes ответил СПОРТ СПОРТ
сегодня в 14:06
СПОРТ СПОРТ:
СОКЕР ВЕРНИТЕ СТАРУЮ ВЕРСИЮ САЙТА!!!
Старый сайт! Лови! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Филипповых
Филипповых
сегодня в 14:01
Турция никакая, за ничейку расия должна зацепиться.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Шуnя771
сегодня в 13:56
Шуnя771:
Здоровья Андре! Не каждый попрет на Дакар... Смелый ... С виду и не скажешь..
По моему ты не в тот лес зашёл..)
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 13:50
СОКЕР ВЕРНИТЕ СТАРУЮ ВЕРСИЮ САЙТА!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:49
Лишь бы только на пользу пошло.
Kerri
Kerri
сегодня в 13:45
Неплохая тренировка.
eaguar
eaguar
сегодня в 13:28
удачи
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:27
Здоровья Андре!

Не каждый попрет на Дакар... Смелый ... С виду и не скажешь..
eaguar
eaguar
сегодня в 13:25
удачи
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 13:24
Ну и член на нее!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:15
Это нормальная практика - 2 товарняка перед самым началом ЧМ, так что здесь всё правильно и соперники середняки, а не Мальта с Гибралтаром.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил шацк
сегодня в 13:14
Не согласен с тобой. В марте мы проведём 2 матча с Бразильцами и Францией. А непосредственно перед ЧМ Турки и Австрия это правильно.
FROLL 001
FROLL 001 ответил parallels
сегодня в 13:08
parallels:
с подключением. новость в 06:30 глянь. и да - это не смешно.
Для татарина смешно, когда человек получил травму позвоночника!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:07
В Сборной ввели лимит на спартачей? А то с ними только влетим!
шацк
шацк
сегодня в 13:06
С Европейскими командами мы еще успеем наиграться, надо было на товарки звать соперников из-за океана и обязательно к себе домой! Какой смысл ехать в Австрию, если у нас столько стадионов перед ЧМ пустовать будут? Очередной промах наших мутных чиновников.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 12:59
При Черчесове ничего хорошего не будет .Товарняки-это вообще мимо,так как в товарняках команды выходят на поле не играть в футбол(как это положено)а скорее выходят как на тренеровку 11 на 11,так что по этим матчам судить о сборных(какой страны она бы ни была)- это все равно что на вешалку вешать обувь.
ildar_3871
ildar_3871 ответил parallels
сегодня в 12:58
parallels:
с подключением. новость в 06:30 глянь. и да - это не смешно.
что тебе не нравится ?
parallels
parallels ответил ildar_3871
сегодня в 12:56
ildar_3871:
Бывший главный тренер «Зенита» попал в аварию на ралли «Дакар» Португалец Андре Виллаш-Боаш, в 2014-16 гг. возглавлявший «Зенит», прекратил выступление в классе внедорожников на ралли-рейда «Дакар» после аварии в Перу гы гы ))))
с подключением. новость в 06:30 глянь. и да - это не смешно.
cska.78
cska.78
сегодня в 12:53
Удачи сборной России!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:47
cska plus
cska plus
сегодня в 12:46
Нормальная тренировка.
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