Сборная России 30 мая сыграет с Австрией, а 5 июня - с Турцией

Сборная России проведет товарищеский матч в Москве с командой Турции 5 июня. Также подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Австрии в Инсбруке 30 мая. Стадионы, на которых будут проведены матчи, а также время начала игр станут известны позднее.

Сборная России провела выездной товарищеский матч с командой Турции в августе 2016 года. Встреча завершилась со счетом 0:0.