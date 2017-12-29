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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Утверждено время начала следующего Эль Класико в Ла Лиге

сегодня, 17:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал05.05.2018 Не начался

Стало известно, когда состоится второе Эль Класико в рамках чемпионата Испании в сезоне-2017/18.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Реалом» в Ла Лиге запланирована на 6 мая 2018 года. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 20:45 по местному времени.

Напомним, что недавно команды противостояли друг другу на «Сантьяго Бернабеу». Та встреча закончилась разгромной победой «Барсы».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 19:10
Долго ждать ....Юра этот конечно неописуемый диагноз...Всем тут уже порядком надоел))). Спартачем веет..
da da da
da da da
сегодня в 18:32
так и запишем,коридор в исполнении Реала будет 6 мая на Камп Ноу.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 18:14
Ждём вынос Реала в сухую 7:0 :)
3 к 1
3 к 1 ответил вoлгoдoн
сегодня в 18:10
вoлгoдoн:
Трикодин,я заметил ты любишь трепаться круглые сутки и навязывать всем свое сектантское общество.Лучше бы на работу устроился,ей богу.
Я тебе уже предлагал тебя устроить. Судя по твоим постоянным словам о работе, у тебя с ней большие проблемы. Хочешь устрою к себе? Хоть деньги получать начнёшь, человеком станешь среди людей, перестанешь слово «черкизон» в инете писать.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 3 к 1
сегодня в 18:08
3 к 1:
...И это накануне ЧМ в России... Чемпионат мира начнётся 14-го июня. С 6-го мая до 14-го июня сорок дней - в этом «накануне» вы ещё Барсу помянуть успеете, после того, как Реал её похоронит.
Трикодин,я заметил ты любишь трепаться круглые сутки и навязывать всем свое сектантское общество.Лучше бы на работу устроился,ей богу.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:07
Барса снова будет нагинать соперничков!
3 к 1
3 к 1 ответил вoлгoдoн
сегодня в 18:05
вoлгoдoн:
Поздновато.И это накануне ЧМ в России.
...И это накануне ЧМ в России...

Чемпионат мира начнётся 14-го июня. С 6-го мая до 14-го июня сорок дней - в этом «накануне» вы ещё Барсу помянуть успеете, после того, как Реал её похоронит.
3 к 1
3 к 1
сегодня в 18:01
Зидан начал свой тренерский путь в Реале с победы над Барселоны в её логове, если мне память не изменяет. Пожелаю Зидану снова обыграть каталонцев у них на поле.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 18:00
Поздновато.И это накануне ЧМ в России.
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