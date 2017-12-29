Утверждено время начала следующего Эль Класико в Ла Лиге

Стало известно, когда состоится второе Эль Класико в рамках чемпионата Испании в сезоне-2017/18.
Ответная встреча между «Барселоной» и «Реалом» в Ла Лиге запланирована на 6 мая 2018 года. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 20:45 по местному времени.
Напомним, что недавно команды противостояли друг другу на «Сантьяго Бернабеу». Та встреча закончилась разгромной победой «Барсы».
Чемпионат мира начнётся 14-го июня. С 6-го мая до 14-го июня сорок дней - в этом «накануне» вы ещё Барсу помянуть успеете, после того, как Реал её похоронит.
Чемпионат мира начнётся 14-го июня. С 6-го мая до 14-го июня сорок дней - в этом «накануне» вы ещё Барсу помянуть успеете, после того, как Реал её похоронит.