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Определены даты матчей 1/4 финала Кубка России

сегодня, 14:20

Стали известны даты проведения матчей стадии 1/4 финала Кубка России в сезоне-2017/18. 

27 февраля 
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль) 
«Амкар» (Пермь) – «Авангард» (Курск) 

28 февраля 
«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) 
«Тосно» (Тосно) – «Луч-Энергия» (Владивосток) 

Напомним, что финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде.

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Все комментарии
cpartak60
cpartak60
сегодня в 17:44
что не на новый год назначили?самый срок!
морозз
морозз ответил Leha-ha50
сегодня в 16:45
Leha-ha50:
Ты когда хочешь сумничать, хорошенько подумай сначала!!!
Понятно, исправлению не подлежишь, за слова не отвечаешь? Так бывает, не удивлён!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Гус Пойет
сегодня в 16:30
Гус Пойет:
Какая дурость играть в феврале!
Наверно в валенках будут.))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:28
Что за бардак,почему Тосно не во Владивостоке играет в феврале?))))
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 16:18
Какая дурость играть в феврале!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил морозз
сегодня в 15:56
морозз:
Ты когда пишешь глупость, то просто хотя бы можешь её объяснить?
Ты когда хочешь сумничать, хорошенько подумай сначала!!!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:56
Интересные будут матчи
морозз
морозз ответил Leha-ha50
сегодня в 15:39
Leha-ha50:
Не только мороз, но и маразм крепчает!!!
Ты когда пишешь глупость, то просто хотя бы можешь её объяснить?
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:32
Пусть во всех парах победят только сильнейшие и в честной борьбе.
mat73
mat73 ответил Создатель кошмаров
сегодня в 15:13
Создатель кошмаров:
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль) И какой "гений" догадался 27 февраля в Хабаровске играть? Деревянный мяч, колхозное поле, множественные травмы... в РФС видимо не в курсе, что в феврале в Хабаровске за -30 по цельсию!
Да откуда им это знать из окна московских теплых кабинетов?
В России зима всегда приходит нежданно и неожиданно!
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:05
Спартаку придется очень постараться чтобы не взять кубок))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Ваня лучший
сегодня в 15:04
Ваня лучший:
В этой связи особо приятно будет вспомнить вояж прошлого года в Самару и 4 подарка Реброву ( хотя штанг у ворот всего три)
И тебя с наступающим.
Здоровья и удачи.
(вроде всегда две штанги было,может Мутко чего нового намутил?)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
сегодня в 15:01
FILL3286:
Спартак чемпион!!! Кубок наш! Нет достойных соперников Краснодара,Локомотива,Рубина) А середняки бакланы и кони не о чем))
В этой связи особо приятно будет вспомнить вояж прошлого года в Самару и 4 подарка Реброву ( хотя штанг у ворот всего три)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Сергей Саныч
сегодня в 14:57
Сергей Саныч:
Поздравляю с наступающим Новым Годом. Здоровья и удачи.
Аналогично!!!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Leha-ha50
сегодня в 14:55
Leha-ha50:
Не только мороз, но и маразм крепчает!!!
Поздравляю с наступающим Новым Годом.
Здоровья и удачи.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил морозз
сегодня в 14:54
морозз:
Если Спартак не возьмёт кубок России, то в еврокубках будет играть команда Пердива!
Поздравляю с наступающим Новым Годом.
Будь здоров.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 14:54
Спартак чемпион!!!
Кубок наш!
Нет достойных соперников Краснодара,Локомотива,Рубина)
А середняки бакланы и кони не о чем))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Создатель кошмаров
сегодня в 14:53
Создатель кошмаров:
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль) И какой "гений" догадался 27 февраля в Хабаровске играть? Деревянный мяч, колхозное поле, множественные травмы... в РФС видимо не в курсе, что в феврале в Хабаровске за -30 по цельсию!
Не только мороз, но и маразм крепчает!!!
морозз
морозз
сегодня в 14:49
Если Спартак не возьмёт кубок России, то в еврокубках будет играть команда Пердива!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:42
И вот опять... Студёною зимой...
Крадучись тихо, нежно-нежно...
К нам приближается футбол...
Суровый, дикий, неизбежный...
ДСА
ДСА
сегодня в 14:39
Все матчи пройдут зимой!
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 14:34
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль)

И какой "гений" догадался 27 февраля в Хабаровске играть? Деревянный мяч, колхозное поле, множественные травмы... в РФС видимо не в курсе, что в феврале в Хабаровске за -30 по цельсию!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:23
Опять зимой.
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