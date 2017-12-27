Определены даты матчей 1/4 финала Кубка России

Стали известны даты проведения матчей стадии 1/4 финала Кубка России в сезоне-2017/18.
27 февраля
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль)
«Амкар» (Пермь) – «Авангард» (Курск)
28 февраля
«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва)
«Тосно» (Тосно) – «Луч-Энергия» (Владивосток)
Напомним, что финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде.
В России зима всегда приходит нежданно и неожиданно!
В России зима всегда приходит нежданно и неожиданно!
Здоровья и удачи.
(вроде всегда две штанги было,может Мутко чего нового намутил?)
Здоровья и удачи.
(вроде всегда две штанги было,может Мутко чего нового намутил?)
Здоровья и удачи.
Здоровья и удачи.
Будь здоров.
Будь здоров.
Кубок наш!
Нет достойных соперников Краснодара,Локомотива,Рубина)
А середняки бакланы и кони не о чем))
Кубок наш!
Нет достойных соперников Краснодара,Локомотива,Рубина)
А середняки бакланы и кони не о чем))
Крадучись тихо, нежно-нежно...
К нам приближается футбол...
Суровый, дикий, неизбежный...
Крадучись тихо, нежно-нежно...
К нам приближается футбол...
Суровый, дикий, неизбежный...
И какой "гений" догадался 27 февраля в Хабаровске играть? Деревянный мяч, колхозное поле, множественные травмы... в РФС видимо не в курсе, что в феврале в Хабаровске за -30 по цельсию!
И какой "гений" догадался 27 февраля в Хабаровске играть? Деревянный мяч, колхозное поле, множественные травмы... в РФС видимо не в курсе, что в феврале в Хабаровске за -30 по цельсию!