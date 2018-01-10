Лукаку хочет подать в суд на владельца «Эвертона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, летом перебравшийся в стан «красных дьяволов» из «Эвертона», по слухам, готов подать в суд на владельца своего бывшего клуба Фахрада Мошири.
Напомним, на днях Мошири заявил о том, что бельгиец решил покинуть мерсисайдский клуб после предсказания вуду.
Представители Лукаку отрицают достоверность сказанного Мошири и настаивают на том, что Лукаку является католиком, а клуб он решил покинуть, так как не верил в проект «ирисок».
А теперь еще и о расизме заговорит - болельщики "Эвертона" не забудут ему "проект...".
А теперь еще и о расизме заговорит - болельщики "Эвертона" не забудут ему "проект...".