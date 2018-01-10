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Лукаку хочет подать в суд на владельца «Эвертона»

вчера, 22:23

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, летом перебравшийся в стан «красных дьяволов» из «Эвертона», по слухам, готов подать в суд на владельца своего бывшего клуба Фахрада Мошири.

Напомним, на днях Мошири заявил о том, что бельгиец решил покинуть мерсисайдский клуб после предсказания вуду.

Представители Лукаку отрицают достоверность сказанного Мошири и настаивают на том, что Лукаку является католиком, а клуб он решил покинуть, так как не верил в проект «ирисок».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:13
"так как не верил в проект «ирисок»" и это тоже конечно, МЮ есть МЮ это другой уровень, но и ЗП в 250 тыс.фунтов в неделю тоже сделали своё дело
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 23:00
Чувак понял, как можно привлекать к себе внимание не играя.
А теперь еще и о расизме заговорит - болельщики "Эвертона" не забудут ему "проект...".
juchok
juchok
вчера в 22:29
Санта-Барбара начинается! запасаемся поп-корном и устраиваемся поудобнее
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