Лукаку хочет подать в суд на владельца «Эвертона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, летом перебравшийся в стан «красных дьяволов» из «Эвертона», по слухам, готов подать в суд на владельца своего бывшего клуба Фахрада Мошири.

Напомним, на днях Мошири заявил о том, что бельгиец решил покинуть мерсисайдский клуб после предсказания вуду.

Представители Лукаку отрицают достоверность сказанного Мошири и настаивают на том, что Лукаку является католиком, а клуб он решил покинуть, так как не верил в проект «ирисок».