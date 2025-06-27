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Рафинья — о возможном трансфере Уильямса: «Не беспокоюсь о конкуренции»

вчера, 21:01

Форвард «Барселоны» Рафинья высказался о возможном переходе Николаса Уильямса из «Атлетика» в состав «сине-гранатовых».

Любой игрок, который приходит в клуб, приветствуется. Я думаю, что каждый, кто приходит в команду работать и прилагать усилия на благо команды, нам поможет. Это самое важное для меня и других игроков. Я только что закончил лучший сезон в своей жизни. Я никоим образом не грущу и не обескуражен чем-либо, тем более возможным приходом игрока на мою позицию.

Оба футболиста играют на позиции левого нападающего.

Ранее стало известно о том, какие условия Уильямсу предлагает «Барселона»

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Все комментарии
hz6p243gue8c
hz6p243gue8c
сегодня в 04:44
Здоровая конкуренция делает игроков только сильнее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:50
здоровая конкуренция только ПЛЮС.
так как стимулирует развитие игроков и команды.
Рафинье, да и всем игрокам Барсы продолжать работать.
никаких межличностных разборок. один за всех, все за одного.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:08
Оба пригодятся,чемпионат длинный.
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