Рафинья — о возможном трансфере Уильямса: «Не беспокоюсь о конкуренции»

Форвард «Барселоны» Рафинья высказался о возможном переходе Николаса Уильямса из «Атлетика» в состав «сине-гранатовых».
Любой игрок, который приходит в клуб, приветствуется. Я думаю, что каждый, кто приходит в команду работать и прилагать усилия на благо команды, нам поможет. Это самое важное для меня и других игроков. Я только что закончил лучший сезон в своей жизни. Я никоим образом не грущу и не обескуражен чем-либо, тем более возможным приходом игрока на мою позицию.
Оба футболиста играют на позиции левого нападающего.
Ранее стало известно о том, какие условия Уильямсу предлагает «Барселона»
так как стимулирует развитие игроков и команды.
Рафинье, да и всем игрокам Барсы продолжать работать.
никаких межличностных разборок. один за всех, все за одного.
так как стимулирует развитие игроков и команды.
Рафинье, да и всем игрокам Барсы продолжать работать.
никаких межличностных разборок. один за всех, все за одного.