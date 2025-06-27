Рафинья — о возможном трансфере Уильямса: «Не беспокоюсь о конкуренции»

Форвард «Барселоны» высказался о возможном переходе из «Атлетика» в состав «сине-гранатовых».

Любой игрок, который приходит в клуб, приветствуется. Я думаю, что каждый, кто приходит в команду работать и прилагать усилия на благо команды, нам поможет. Это самое важное для меня и других игроков. Я только что закончил лучший сезон в своей жизни. Я никоим образом не грущу и не обескуражен чем-либо, тем более возможным приходом игрока на мою позицию.