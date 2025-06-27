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Вольтемаде будет получать в «Баварии» 10 млн евро за сезон после перехода

вчера, 20:07

Стала известна возможная зарплата нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде в «Баварии».

По информации инсайдеров, после заключения контракта с мюнхенцами форвард начнёт получать около 10 млн евро за сезон с учётом бонусов. «Штутгарт» предлагал ему продлить договор с повышением зарплаты до 2,5 млн в год, но в четверг получил окончательный отказ. Как сообщалось ранее, сам игрок уже дал согласие на то, чтобы играть в Мюнхене.

В прошедшем сезоне Вольтемаде забил 12 голов в 28 играх Бундеслиги.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 23:19
Не многовато для парня, который на бумаге даже не кажется игроком основы
протон
протон
вчера в 20:45
Игрок в этой ситуации оказался в самом большом плюсе. Посидит пол года в запасе на жирном окладе и отправится в аренду(а большую часть зп ещё и Бавария будет платить)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:40
Это нормально. В Баварии платят большие ЗП.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:38
Надеюсь в Баварии он продолжит свое восхождение!!! Очень впечатлил меня этот игрок, о котором я узнал смотря матчи ЧЕ U21!
Интересно, а за сколько Бавария купит его???
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:28
Alex67.

Большие деньги губят российский футбол, если уже не погубили. А в Германии нет капитализма как в США, здесь социализм- все равны. Поэтому, здесь, большие деньги футболистов не губят. А если еще парень будет так блистать, как в игре с французами, то даже обсуждать нечего, можно только поздравить руководство Баварии за правильный выбор. Вольтемаде- универсал, может сыграть на любой позиции, разогнать атаку, завершить её, помочь обороне... Главное, только его не перехвалить и правильно использовать.
drug01
drug01
вчера в 20:16
Это будет очень хороший переход!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:16
Большие деньги губят футбол
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