Вольтемаде будет получать в «Баварии» 10 млн евро за сезон после перехода

Стала известна возможная зарплата нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде в «Баварии».
По информации инсайдеров, после заключения контракта с мюнхенцами форвард начнёт получать около 10 млн евро за сезон с учётом бонусов. «Штутгарт» предлагал ему продлить договор с повышением зарплаты до 2,5 млн в год, но в четверг получил окончательный отказ. Как сообщалось ранее, сам игрок уже дал согласие на то, чтобы играть в Мюнхене.
В прошедшем сезоне Вольтемаде забил 12 голов в 28 играх Бундеслиги.
Интересно, а за сколько Бавария купит его???
Интересно, а за сколько Бавария купит его???
Большие деньги губят российский футбол, если уже не погубили. А в Германии нет капитализма как в США, здесь социализм- все равны. Поэтому, здесь, большие деньги футболистов не губят. А если еще парень будет так блистать, как в игре с французами, то даже обсуждать нечего, можно только поздравить руководство Баварии за правильный выбор. Вольтемаде- универсал, может сыграть на любой позиции, разогнать атаку, завершить её, помочь обороне... Главное, только его не перехвалить и правильно использовать.
Большие деньги губят российский футбол, если уже не погубили. А в Германии нет капитализма как в США, здесь социализм- все равны. Поэтому, здесь, большие деньги футболистов не губят. А если еще парень будет так блистать, как в игре с французами, то даже обсуждать нечего, можно только поздравить руководство Баварии за правильный выбор. Вольтемаде- универсал, может сыграть на любой позиции, разогнать атаку, завершить её, помочь обороне... Главное, только его не перехвалить и правильно использовать.