Вольтемаде будет получать в «Баварии» 10 млн евро за сезон после перехода

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вчера, 20:07

Стала известна возможная зарплата нападающего «Штутгарта» в «Баварии».

По информации инсайдеров, после заключения контракта с мюнхенцами форвард начнёт получать около 10 млн евро за сезон с учётом бонусов. «Штутгарт» предлагал ему продлить договор с повышением зарплаты до 2,5 млн в год, но в четверг получил окончательный отказ. Как сообщалось ранее, сам игрок уже дал согласие на то, чтобы играть в Мюнхене.

В прошедшем сезоне Вольтемаде забил 12 голов в 28 играх Бундеслиги.