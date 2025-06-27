 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Брайтон» хочет выручить 70 млн фунтов за Жоао Педро

вчера, 20:39

«Ньюкасл» предпринял попытку купить форварда Жоао Педро у «Брайтона», но получил отказ.

По информации источника, «сороки» предлагали 50 млн фунтов, но в «Брайтоне» не согласны на сумму меньше 70 млн. При этом главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает Педро своей главной целью в это трансферное окно, так что переговоры между клубами продолжатся.

В прошедшем сезоне 23-летний нападающий провёл 27 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского «Челси».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиВольтемаде будет получать в «Баварии» 10 млн евро за сезон после перехода
Вчера, 20:07
Слухи«Комо» подпишет молодого полузащитника «Бетиса» за 28 млн евро
Вчера, 19:39
СлухиЖиру расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом» ради перехода в «Лилль»
Вчера, 18:11
Слухи«Атлетико» договорился о покупке полузащитника «Вильярреала» Баэны
Вчера, 17:50
Слухи«Наполи» договорился с Лангом из ПСВ
Вчера, 17:13
Слухи«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Боруссии»
Вчера, 16:54
 
Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:44
Ньюкаслу лучше в сторону родриго посмотреть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 