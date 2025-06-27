«Брайтон» хочет выручить 70 млн фунтов за Жоао Педро

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вчера, 20:39

«Ньюкасл» предпринял попытку купить форварда у «Брайтона», но получил отказ.

По информации источника, «сороки» предлагали 50 млн фунтов, но в «Брайтоне» не согласны на сумму меньше 70 млн. При этом главный тренер «Ньюкасла» считает Педро своей главной целью в это трансферное окно, так что переговоры между клубами продолжатся.

В прошедшем сезоне 23-летний нападающий провёл 27 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского «Челси».