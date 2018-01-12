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На зимний сбор в Турции отправятся 30 игроков «Амкара»

сегодня, 11:03

«Амкар» — еще одна российская команда, которая проведет зимний сбор в турецком Белеке.

На первом сборе будут работать 30 футболистов, в том числе пропускавшие концовку осени из-за различных повреждений защитник Михаил Сиваков, полузащитники Александр Рязанцев и Сергей Баланович. Кроме того, к команде присоединился восстановившийся после операции нападающий Алексей Гасилин.

На сбор также едут вратари Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич и Денис Вамбольт, защитники Петар Занев, Брайн Идову, Александр Милькович, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Николай Зайцев, полузащитники Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелисио Браун Форбс, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, нападающие Дарко Бодул, Станислав Прокофьев и Александр Салугин. Тренерский штаб также привлёк к сбору пятерых футболистов, выступавших в первой части сезона за молодёжный состав: вратаря Егора Седова, защитников Василия Алейникова и Рустама Вазитдинова, полузащитника Вадима Чухланцева и нападающего Антона Гооге.

Некоторые игроки уже вылетели утром из Перми, другие присоединятся к команде в Москве, а легионеры отправятся прямиком в Турцию. Уже с 12 января «Амкар» планирует начать двухразовые тренировки.

В Турции «Амкар» сыграет с польской «Короной» (24 января), с болгарским «Берое» (27 января) и перед самым отъездом домой – с белградской «Црвеной Звездой», вышедшей в плей-офф Лиги Европы.

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Все комментарии
Sem25
Sem25
сегодня в 11:38
Я бы Гасилина в Динамо пригласил. Не мог он играть разучиться.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:09
А на какие шиши они туда летят? Или что,все финансовые проблемы Амкара разрешились. Помнится недавно вопрос вообще стоял,сможет ли Амкар выйти на вторую часть чемпионата.
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