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«Ростов» назвал список футболистов, которые отправились на сбор в Турцию

11 января 2018, 22:21

В 16:00 в Анталии приземлился самолет с игроками, персоналом и тренерским штабом «Ростова». Автобус довез команду до Белека, где «желто-синие» проведут свой первый зимний сбор.

Подопечные Валерия Карпина прибыли в Турцию в следующем составе: Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мацей Вилюш, Игорь Киреев, Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Майер, Алексей Ионов, Александр Зуев, Элдор Шомуродов, Мусса Думбия, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Дмитрий Вебер, Дмитрий Соловьев, Валерий Чуперка, Бьорн Сигурдарсон.

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Все комментарии
борька
борька
13 января 2018 в 11:52
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Состав боевой! Хорен Байрамян,единственный воспитнник Ростова, но я верю и в других игроков.Если в пяти первых играх наберем 5 очков,то можно верить в Карпина и в команду! Удачи.Сегодня дети и внуки будут гадать на ФК Ростов.
Ростов-Чемпион!!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
12 января 2018 в 04:18
Чуперка и Гулиев не самое плохое усиление
Новочек
Новочек
11 января 2018 в 22:43
Валерий навострит,как надо.
ivany4
ivany4
11 января 2018 в 22:36
Удачи Валере!
Подбор игроков на оставшиеся игры неплохой.
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