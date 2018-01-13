Венгер: «Я никогда не собирался покидать „Арсенал“. Зачем мне хотеть этого сейчас?»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что не собирается покидать клуб до истечения контракта, который рассчитан до лета 2019 года:

«Я когда-нибудь собирался покидать „Арсенал“? Никогда. Зачем мне хотеть этого сейчас? Я всегда оставался верен „Арсеналу“. Я работаю здесь уже 21 год и просто делаю то, что будет лучше для клуба. Не имеет значения, останусь ли я здесь на год или на 10 лет. Это ничего не изменит. Кто бы ни был у руля – я или кто-то другой – он может делать только то, что будет полезно для клуба. И всё это не имеет никакого отношения к моей личной ситуации».