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Гамула ответил английским журналистам, обвинивших «Спартак» в расизме

сегодня, 17:12

Известный тренер Игорь Гамула ответил журналистам The Independent, обвинивших «Спартак» в расизме. Напомним, ранее в «твиттере» клуба появился пост с видеороликом с тренировки команды, на котором защитник Георгий Джикия, который сегодня был ведущим канала «красно-белых» в данной соцсети, назвал легионеров команды Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками». Это спровоцировало волну возмущений в англоязычных СМИ.

«По поводу ситуации с Джикией можно сказать, что дайте только зацепиться. Сразу начинается эта чепуха. Я сам знаком с подобной ситуацией. Уверен, в „Спартаке“ у всех прекрасные отношения с темнокожими ребятами. Все хорошо. У них отличное настроение, они шутят. Все подводится к тому, что вообще нельзя шутить по этому поводу. Но кому-то это очень интересно, обязательно надо сделать что-нибудь плохое России, нашей сборной и футболистам. Это просто бред. Опять поднимается какая-то шумиха. Все это очень неприятно. Я был в этой шкуре и пострадал, даже не знаю за что. Не дай бог, сейчас и с Джикией подобное случиться.

Человек просто пошутил в соцсети. У них тренировочные сборы, хорошее рабочее настроение. Ребята просто подняли настроение друг другу. А кому-то обязательно нужно сунуть свой нос и сделать плохое. Что касается того, что английские СМИ так подло используют ситуацию, то это такие люди. Опять пытаются из мухи сделать слона».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:55
лол, он тупой совсем? это базовая норма в современном мире - о политических, религиозных, сексуальных, и уж тем более рассовых предпочтениях человека не шутят в приличном обществе. О цвете кожи человека не шутят, это сложно понять или что? Быдло только шутит в пабах, и у нас и там. Встретьтесь с приличным европейцем среднего класса... и пошутите о цвете кожи или поличитеских убеждениях... он с вами дело иметь больше не будет - и это нормально. А в Японии еще и похлеще вообщето.
Живут в 62е и шутят про чернокожих, а сами то папуасы. Хочеш выйти на уровень выше - выйди, но свое 62о их прошлых столетий оставь позади.
denmig
denmig
сегодня в 18:30
Ребята подняли друг другу! - вот еще повод! - давайте обсудим Чем они занимаются! Шоколадки! Что за чушь вообще ? Из пустого места высосали! Называть зенитовцов бомжами - это геноцид , а армейцев конями - это зоофилизм! Тьфу! Английские шмаки!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 17:42
Есть такое. "Снежок" не оскорбление. "шоколадка" есть оскорбление. Что за чепуха? Я заканчивал школьное обучение в ФМШ 165 при НГУ. Все занятия уже позади, только выпускные еще оставались. Сдаю учебники в библиотеку.Библиотекарь (по своместительности наш преподаватель французского) говорит мне - "Обернись, какая шоколадка идет". "Шоколадкой" оказалась моя будущая жена (теперь бывшая), мама наших деток в последствии, неплохо играющая в футбол, баскетбол.
cpartak60
cpartak60 ответил FROLL 001
сегодня в 17:24
FROLL 001:
Там одни Пьер Нарциссы. https://www.youtube.com/watch?v=uWoPikg5N5s
пьера нарцисса тоже тогда в рассизме надо обвинить!или композитора что песню написал и его заставили ее спеть!уровень 56изма зашкаливает у тех кто такую чушь городит!на вроде того защитники выискались!
Saang
Saang
сегодня в 17:20
Кому какое дело до мнения английских журналистов, хейтеров Спартака и прочего биомусора? О_О
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 17:17
Там одни Пьер Нарциссы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:15
грузин-скин
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