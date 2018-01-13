Гамула ответил английским журналистам, обвинивших «Спартак» в расизме

Известный тренер Игорь Гамула ответил журналистам The Independent, обвинивших «Спартак» в расизме. Напомним, ранее в «твиттере» клуба появился пост с видеороликом с тренировки команды, на котором защитник Георгий Джикия, который сегодня был ведущим канала «красно-белых» в данной соцсети, назвал легионеров команды Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками». Это спровоцировало волну возмущений в англоязычных СМИ.

«По поводу ситуации с Джикией можно сказать, что дайте только зацепиться. Сразу начинается эта чепуха. Я сам знаком с подобной ситуацией. Уверен, в „Спартаке“ у всех прекрасные отношения с темнокожими ребятами. Все хорошо. У них отличное настроение, они шутят. Все подводится к тому, что вообще нельзя шутить по этому поводу. Но кому-то это очень интересно, обязательно надо сделать что-нибудь плохое России, нашей сборной и футболистам. Это просто бред. Опять поднимается какая-то шумиха. Все это очень неприятно. Я был в этой шкуре и пострадал, даже не знаю за что. Не дай бог, сейчас и с Джикией подобное случиться.

Человек просто пошутил в соцсети. У них тренировочные сборы, хорошее рабочее настроение. Ребята просто подняли настроение друг другу. А кому-то обязательно нужно сунуть свой нос и сделать плохое. Что касается того, что английские СМИ так подло используют ситуацию, то это такие люди. Опять пытаются из мухи сделать слона».