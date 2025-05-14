Хави Симонс покинет «Лейпциг» этим летом

Полузащитник Хави Симонс, скорее всего, не будет выступать за «Лейпциг» в следующем сезоне.
Голландец намерен покинуть свой нынешний клуб этим летом. В подписании футболиста заинтересованы английские топ-команды и «Бавария».
Полузащитник Хави Симонс, скорее всего, не будет выступать за «Лейпциг» в следующем сезоне.
Голландец намерен покинуть свой нынешний клуб этим летом. В подписании футболиста заинтересованы английские топ-команды и «Бавария».
если Вирц перейдет в МС )
если Вирц перейдет в МС )