Хави Симонс покинет «Лейпциг» этим летом

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вчера, 15:34

Полузащитник , скорее всего, не будет выступать за «Лейпциг» в следующем сезоне.

Голландец намерен покинуть свой нынешний клуб этим летом. В подписании футболиста заинтересованы английские топ-команды и «Бавария».