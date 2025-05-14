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Хави Симонс покинет «Лейпциг» этим летом

вчера, 15:34

Полузащитник Хави Симонс, скорее всего, не будет выступать за «Лейпциг» в следующем сезоне.

Голландец намерен покинуть свой нынешний клуб этим летом. В подписании футболиста заинтересованы английские топ-команды и «Бавария».

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:23
В Англию? Баварию?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:11, ред.
пора на повышение.... в Баварию.
если Вирц перейдет в МС )
Гость
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