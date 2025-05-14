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«Арсенал» начал предварительные переговоры по трансферу Родриго

вчера, 15:51

«Арсенал» начал работу по переходу вингера Родриго Силвы из «Реала». Официальных предложений ещё не поступало, но «канониры» провели предварительные переговоры для выяснения ситуации.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намерен подписать Родриго и использовать его на левом фланге атаки. «Реал» оценивает игрока в 100 миллионов евро, однако желание 24-летнего бразильца покинуть клуб может облегчить условия сделки.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:51
В последние дни слишком много слухов вокруг Родриго и пока непонятно, где правда, а где просто журналюги выдумывают
Были слухи, что три английских клуба Сити, Ливерпуль и Арсенал желают подписать бразильца, далее были заявления якобы от самого игрока, что "перестаньте выдумывать, я скоро вернусь"!
Так же был слух, что Алонсо желает поработать с Родриго и хочет оставить его в команде, хотя бы на время КЧМ....
Так что пока рано сватать бразильца куда-то.
А так, если он действительно будет доступен на рынке, то я был бы рад видеть его в составе Арсенала!
Брулин
Брулин
вчера в 17:15
Родриго о слухах, что он больше «не видит себя» в «Реале»: «Скоро вернусь. Перестаньте выдумывать🤦🏾‍♂️»
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:42, ред.
Родриго - хороший вингер, вот только не повезло ему оказаться в одной команде с Винисиусом. Вини оказался более ярким игроком, и после ухода Роналду крепко закрепился на левом фланге атаки, поэтому молодому Родриго, который также является левым вингером, пришлось бороться хотя бы за правый фланг нападения, где на место в основе так же претендовал Марко Асенсио. Но даже после ухода М. Асенсио, папа Карло не доверил полноценно правый фланг Родриго, часто отдавая предпочтение полузащитнику Вальверде, а бразильца больше используя как джокера, выпуская на замену. И только после того, как прошлым летом Родриго начал угрожать руководству клуба, что покинет Реал, если ему не будут давать больше времени, Анчелотти на нынешний сезон поставил обиженного бразильца в основу, закрепив за ним правый фланг атаки. И вроде бы наконец-то добился Родриго чего хотел, став игроком основы, но тут случился Мбаппе, который задвинул на задний план даже Винисиуса, не говоря уже о Родриго. Да и сам Родриго, первый же свой сезон в роли стабильного игрока основы, превратил в самый провальный для себя. А теперь ещё и новый тренер приходит, который прямо заявил, что больше отдаёт предпочтение юному Гюлеру, чем бразильцу.

Вот и остался Родриго с провальным сезоном за плечами, и без гарантированного места в основе. И теперь молодому бразильцу ничего не остаётся, как попытать счастья в другом клубе, где он с первых минут получит статус основного игрока, и сможет проявить себя и раскрыться как футболист в полной мере, ну или не сможет, посмотрим.

В любом случае, успехов Родриго, и пусть всё у него получиться в новом клубе!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:12
Я бы посмотрел на него в Арсенале. Думаю он очень хорошо усилит их игру
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:11
Желаю Родриго полностью раскрыться в арсенале если уйдёт конечно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:02
Хочет уйти из тени Мбаппе !
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