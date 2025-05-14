«Арсенал» начал предварительные переговоры по трансферу Родриго

«Арсенал» начал работу по переходу вингера Родриго Силвы из «Реала». Официальных предложений ещё не поступало, но «канониры» провели предварительные переговоры для выяснения ситуации.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намерен подписать Родриго и использовать его на левом фланге атаки. «Реал» оценивает игрока в 100 миллионов евро, однако желание 24-летнего бразильца покинуть клуб может облегчить условия сделки.
Вот и остался Родриго с провальным сезоном за плечами, и без гарантированного места в основе. И теперь молодому бразильцу ничего не остаётся, как попытать счастья в другом клубе, где он с первых минут получит статус основного игрока, и сможет проявить себя и раскрыться как футболист в полной мере, ну или не сможет, посмотрим.
В любом случае, успехов Родриго, и пусть всё у него получиться в новом клубе!
Вот и остался Родриго с провальным сезоном за плечами, и без гарантированного места в основе. И теперь молодому бразильцу ничего не остаётся, как попытать счастья в другом клубе, где он с первых минут получит статус основного игрока, и сможет проявить себя и раскрыться как футболист в полной мере, ну или не сможет, посмотрим.
В любом случае, успехов Родриго, и пусть всё у него получиться в новом клубе!