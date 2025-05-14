«Арсенал» начал предварительные переговоры по трансферу Родриго

1747227069

вчера, 15:51

«Арсенал» начал работу по переходу вингера из «Реала». Официальных предложений ещё не поступало, но «канониры» провели предварительные переговоры для выяснения ситуации.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намерен подписать Родриго и использовать его на левом фланге атаки. «Реал» оценивает игрока в 100 миллионов евро, однако желание 24-летнего бразильца покинуть клуб может облегчить условия сделки.