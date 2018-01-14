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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
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Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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«СКА-Хабаровск» подписал экс-чемпиона Европы в составе юниорской сборной России

сегодня, 11:45

«СКА-Хабаровск» заключил трудовое соглашение с полузащитником Сергеем Макаровым. 21-летний Макаров является воспитанником дальневосточной команды.

Контракт между сторонами рассчитан на 1 год. За «армейцев» футболист будет выступать под игровым номером «2».

Четыре сезона Сергей провел в молодежной команде «Локомотива» (55 матчей, три гола), а последние два года выступал за ФК «Минск» (43 матча, два гола). В 2013 году Макаров становился чемпионом Европы в составе юниорской сборной России (U-17). 

Ранее «СКА-Хабаровск» арендовал 22-летнего защитника «Зенита» Максима Карпова.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:26
пущай полетает на Яропланах...))
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