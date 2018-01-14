«СКА-Хабаровск» подписал экс-чемпиона Европы в составе юниорской сборной России

«СКА-Хабаровск» заключил трудовое соглашение с полузащитником Сергеем Макаровым. 21-летний Макаров является воспитанником дальневосточной команды.

Контракт между сторонами рассчитан на 1 год. За «армейцев» футболист будет выступать под игровым номером «2».

Четыре сезона Сергей провел в молодежной команде «Локомотива» (55 матчей, три гола), а последние два года выступал за ФК «Минск» (43 матча, два гола). В 2013 году Макаров становился чемпионом Европы в составе юниорской сборной России (U-17).

Ранее «СКА-Хабаровск» арендовал 22-летнего защитника «Зенита» Максима Карпова.