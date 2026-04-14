Директор «Униона» назвал постыдным сексизм в адрес женщины-тренера

Директор берлинского «Униона» Хорст Хельдт прокомментировал назначение Мари-Луизы Эты главным тренером мужской команды после увольнения Штеффена Баумгарта.

Она отлично проявила себя в команде U-19, так что уже выполняла обязанности главного тренера и обладает необходимым опытом. Ещё одним преимуществом, конечно, является то, что мы все знаем её, а она знает нас. Ей не нужно вникать в тонкости работы — она знает всё. Она знает стадион, атмосферу, людей и, прежде всего, игроков. И мы убеждены, что главный тренер может по-настоящему быть главным тренером только в том случае, если он ранее занимал эту должность, поэтому она — логичный следующий шаг.

Но здесь речь идёт о тех качествах, которые она уже продемонстрировала в этой роли — о том, что она показала, работая здесь помощником тренера или в качестве одного из руководителей. Таким образом, она уже во многих отношениях доказала, что является тренером, обладающим лидерскими качествами, необходимыми для успешной работы. И именно это было главным фактором в нашем процессе принятия решения.

Прежде всего, конечно, я рад за Луизу. Все, кто её знает, понимают, какие качества она привносит в команду. Так что это просто логическое следствие, и то, что мы поступаем именно так сейчас, является само собой разумеющимся.

О проявлениях сексизма после объявления

Я лично с [Мари-Луизой] об этом ещё не разговаривал. Я заметил это, но также отказываюсь читать или даже просто сталкиваться с подобной чепухой, потому что для меня речь идёт о качестве — о лидерских качествах. Мы на 100 процентов уверены в Луизе, у нас полная уверенность. Мне кажется безумием, что нам приходится сталкиваться с этим в наше время. Речь идёт о высококомпетентном лидере, и можете быть уверены, что все здесь, в «Унионе», будь то на трибунах или внутри самого клуба, на 100 % поддерживают это решение и сделают всё, что в их силах, чтобы больше не было дальнейших дискуссий в будущем. Такое просто постыдно.