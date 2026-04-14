Осинькин: «Просто катастрофа по травмам была в осенней части чемпионата»

Главный тренер «Сочи» высказался о сложностях, с которыми команда столкнулись в нынешнем сезоне.

После 24 туров РПЛ клуб занимает последнее, 16-е место, имея в активе 12 очков.

О большом количестве арендованных футболистов

Арендованных действительно много. Но у нас много людей после травм, причём серьёзных — пять человек после повреждений крестообразных связок. Почти ни у кого прошлого сезона в РПЛ нет. Всех надо приводить в порядок, реанимировать. Просто катастрофа по травмам была в осенней части чемпионата. Когда 4-5 туров подряд мы по травмам теряем по 2 человека подряд, и буквально некому было играть, — для нас это очень критично. Там, где могли и должны были брать очки, к сожалению, мы очков недосчитались.

Не разочарован ли в игроках, с которыми работает не один год

Знаете, не хочу говорить таких слов. Что значит — разочарован? У каждого своё время, своя команда и свой этап. Мне точно такие же вопросы задавали про Зиньковского, но мы поменяли немного схему. В этой схеме ему немного сложнее найти роль, место на поле. Нам надо было укреплять оборону, мы вынужденно перешли на схему с тремя центральными защитниками — кто-то от этого приобрёл место в составе, а кто-то его потерял. Кому-то — тому же Коваленко — когда за ним не два центральных, а три, стало полегче. Согласитесь, он похож на того Коваленко, о котором мы когда-то с восторгом говорили.