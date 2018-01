Пол Ламберт назначен новым тренером «Сток Сити»

6 января «Сток Сити» уволил Марка Хьюза. На его место рассматривался главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил, но специалист отказался возглавлять английский клуб.

Сегодня «гончары» объявили о назначении наставником команды Пола Ламберта. С 48-летним тренером заключен контракт на два с половиной года. Официально менеджера представят во вторник.

Последним клубом шотландца был «Вулверхэмптон».

Stoke City are delighted to confirm the appointment of Paul Lambert as the Club’s new manager.https://t.co/HPLKDZE3Zh#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/KyiQSrPmzA