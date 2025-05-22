«Комо» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (23.05.2025)

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вчера, 22:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.67. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.3, а победа «Комо» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 2.02. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.78. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Комо» не является аутсайдером Серии А и это заслуга всех сотрудников клуба, которые пытаются сделать из новичка середняка Серии А. Тем не менее, коллектив находится на 10 месте с 49 баллами. Два последних матча «Комо» завершились победой над «Кальяри» (3:1) и ничьёй с «Вероной» (1:1).

«Интер» проводит отличный сезон. В итальянском чемпионате команда находится на втором месте, отставая от «Наполи» всего на одно очко. Клуб добился прекрасных результатов в Лиге Чемпионов, он прошёл в финал, обыграв в 1/2 «Барселону» с общим счётом (7:6). Две последние игры «Интера» завершились победой над «Торино» (2:0), и «Лацио» (2:2).

Информация для ставок

«Комо» не проигрывает на протяжении восьми матчей

«Интер» проиграл всего три раза за десять матчей

Шесть последних домашних игр «Комо» не завершились поражением

Прогноз

«Интеру» необходимы очки, чтобы зацепиться за первое место. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу гостей по коэффициенту 1.67.