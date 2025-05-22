«Комо» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (23.05.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.67. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.3, а победа «Комо» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.
|
- : -
сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 2.02. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.78. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.
Форма команд
«Комо» не является аутсайдером Серии А и это заслуга всех сотрудников клуба, которые пытаются сделать из новичка середняка Серии А. Тем не менее, коллектив находится на 10 месте с 49 баллами. Два последних матча «Комо» завершились победой над «Кальяри» (3:1) и ничьёй с «Вероной» (1:1).
«Интер» проводит отличный сезон. В итальянском чемпионате команда находится на втором месте, отставая от «Наполи» всего на одно очко. Клуб добился прекрасных результатов в Лиге Чемпионов, он прошёл в финал, обыграв в 1/2 «Барселону» с общим счётом (7:6). Две последние игры «Интера» завершились победой над «Торино» (2:0), и «Лацио» (2:2).
Информация для ставок
- «Комо» не проигрывает на протяжении восьми матчей
- «Интер» проиграл всего три раза за десять матчей
- Шесть последних домашних игр «Комо» не завершились поражением
Прогноз
«Интеру» необходимы очки, чтобы зацепиться за первое место. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу гостей по коэффициенту 1.67.