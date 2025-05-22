«Наполи» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (23.05.2025)

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вчера, 23:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение неаполитанцам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.17. Ничейный результат котируется по 7.6, а победа «Кальяри» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 19.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3 по за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

«Наполи» выглядит очень достойно в нынешнем сезоне. В турнирной таблице команда занимает лидирующую позицию, с заработанными 79 очками. Отрыв от второго места всего один балл, так что ошибка в этом матче может стоить чемпионства. В двух последних матчах «Наполи» поделил очки с «Дженоа» (2:2), и «Пармой» (0:0).

«Кальяри» в данный момент занимает 14-е место в таблице с 36 очками в активе, отрываясь от зоны вылета на пять баллов. Также команда выступала в Кубке Италии, где, дойдя до 1/8, проиграла «Ювентусу» (0:4). Две последние игры «Кальяри» завершились поражением от «Комо» (1:3), и победой над «Венецией» (3:0).

Информация для ставок

«Наполи» не проигрывает на протяжении 11 матчей

«Кальяри» выиграл две из пяти прошедших игр

За десять прошедших домашних матчей «Наполи» не было ни одного поражения

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.