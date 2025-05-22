«Наполи» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (23.05.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение неаполитанцам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.17. Ничейный результат котируется по 7.6, а победа «Кальяри» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 19.
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сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3 по за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.
Форма команд
«Наполи» выглядит очень достойно в нынешнем сезоне. В турнирной таблице команда занимает лидирующую позицию, с заработанными 79 очками. Отрыв от второго места всего один балл, так что ошибка в этом матче может стоить чемпионства. В двух последних матчах «Наполи» поделил очки с «Дженоа» (2:2), и «Пармой» (0:0).
«Кальяри» в данный момент занимает 14-е место в таблице с 36 очками в активе, отрываясь от зоны вылета на пять баллов. Также команда выступала в Кубке Италии, где, дойдя до 1/8, проиграла «Ювентусу» (0:4). Две последние игры «Кальяри» завершились поражением от «Комо» (1:3), и победой над «Венецией» (3:0).
Информация для ставок
- «Наполи» не проигрывает на протяжении 11 матчей
- «Кальяри» выиграл две из пяти прошедших игр
- За десять прошедших домашних матчей «Наполи» не было ни одного поражения
Прогноз
Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.