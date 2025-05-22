«Реал Мадрид» официально представит Хаби Алонсо на следующей неделе

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вчера, 21:51

«Реал» официально представит новым главным тренером в понедельник утром. Церемония пройдет на базе клуба.

43-летний специалист подпишет с «Реалом» контракт на три года.

С октября 2022 года Алонсо руководил «Байером», с которым завоевал чемпионат и Кубок Германии.