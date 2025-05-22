«Реал Мадрид» официально представит Хаби Алонсо на следующей неделе

«Реал» официально представит Хаби Алонсо новым главным тренером в понедельник утром. Церемония пройдет на базе клуба.
43-летний специалист подпишет с «Реалом» контракт на три года.
С октября 2022 года Алонсо руководил «Байером», с которым завоевал чемпионат и Кубок Германии.
Целых ВОСЕМЬ полевых игроков может выставить.
Уходят точно: Модрич, Вальехо и Васкес.
Остальные травмированы.
А ведь поставлена задача выиграть турнир. Но кем?
Выиграть, чтобы получит заветные 130 млн или что-то около того.
Самое страшное, что у них даже в арендах нет приличных игроков.
О чём Перес думал все эти годы?
Целых ВОСЕМЬ полевых игроков может выставить.
Уходят точно: Модрич, Вальехо и Васкес.
Остальные травмированы.
А ведь поставлена задача выиграть турнир. Но кем?
Выиграть, чтобы получит заветные 130 млн или что-то около того.
Самое страшное, что у них даже в арендах нет приличных игроков.
О чём Перес думал все эти годы?
В общем, от меня лайк анонимусу за кота с бубенчиками и мегалайк sv_1969 за кота с камерой.
А вот мнения эксперта (опять сдержался и заставил себя не поставить кавычки) мне совсем неинтерсно.
В общем, от меня лайк анонимусу за кота с бубенчиками и мегалайк sv_1969 за кота с камерой.
А вот мнения эксперта (опять сдержался и заставил себя не поставить кавычки) мне совсем неинтерсно.