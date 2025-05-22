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«Реал Мадрид» официально представит Хаби Алонсо на следующей неделе

вчера, 21:51

«Реал» официально представит Хаби Алонсо новым главным тренером в понедельник утром. Церемония пройдет на базе клуба.

43-летний специалист подпишет с «Реалом» контракт на три года.

С октября 2022 года Алонсо руководил «Байером», с которым завоевал чемпионат и Кубок Германии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:58
перестроечный сезон ... тяжко будет !
Doping87
Doping87 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:07
Как это кем выиграть турнир? Теме же кем и ранее. Ты так написал, как будто основу распродают. 🤦‍♂️
протон
протон
сегодня в 01:31
Реал готов к КЧМ.
Целых ВОСЕМЬ полевых игроков может выставить.
Уходят точно: Модрич, Вальехо и Васкес.
Остальные травмированы.

А ведь поставлена задача выиграть турнир. Но кем?
Выиграть, чтобы получит заветные 130 млн или что-то около того.
Самое страшное, что у них даже в арендах нет приличных игроков.
О чём Перес думал все эти годы?
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 22:06
Блин админы, вы чё такие угрюмые. Годные комменты печатаете прозрачными без возможности лайкнуть. Ведь нет ни оскорблений, ни другой крамолы. Так, лёгкая ирония над экспертом. (Заметьте, я даже кавычки нигде не поставил)
В общем, от меня лайк анонимусу за кота с бубенчиками и мегалайк sv_1969 за кота с камерой.
А вот мнения эксперта (опять сдержался и заставил себя не поставить кавычки) мне совсем неинтерсно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:59
Ну что же... Очень интересный ждёт следующий сезон в Испании.
Гость
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