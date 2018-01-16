«Зенит» предложил Анюкову новый контракт

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд Фонбет 1.25 5.4 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.85 3.25 4.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.25 6 11
  • Главные новости
  • Все новости
00:50
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток Сити»21
00:41
Дзюба может продолжить карьеру в «Ренне», «Краснодаре» или «Локомотиве»35
22:39
Канчельскис: «Я свой уровень доказал, очередь за Промесом»84
20:27
У «Спартака» нет конкурентов по Вериссимо45
19:47
Орлов рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба76
09:01
Ван Марвейк и ван Гал претендуют на пост наставника сборной Австралии0
08:51
«Хетафе» арендовал у «Кротоне» защитника Кабреру0
08:41
Эквадорский «Эмелек» рассчитывает подписать Нобоа2
08:29
Мариано Диас: «„Реалу“ нужно будет контролировать контратаки ПСЖ»1
07:57
Испанская полиция подозревала Месси в сокрытии доходов через благотворительные матчи7
07:39
«Интер» и «Барселона» не могут сойтись в цене за Рафинью1
07:22
«Челси» включился в борьбу за Санчеса5
06:58
«Наполи» переключится на Лукаса Моуру в случае срыва трансфера Верди0
06:42
Джан: «Я ничего ни с кем не подписывал и до лета остаюсь в „Ливерпуле“»4
06:24
Моуриньо остался доволен игрой Погба в матче против «Сток Сити»1
05:54
Исполнительный директор «Зирки»: «О трансфере Пепе в ЦСКА пока речи не идёт»6
05:40
Флетчер: «Играл с тренером „Стока“ за сборную Шотландии. Чувствую себя старым»1
05:22
«Порту» опубликовал фото трещин в стадионе «Эшторила», из-за которых был прерван матч0
04:53
Чалов: «В этот раз не стал даже игровую приставку брать с собой на сбор»8
04:25
Моуриньо: «Мхитарян – игрок высокого класса. Возможно, он уйдёт, возможно, останется»3
03:59
Чорлука: «Братья Миранчуки. Вот кого должны бояться соперники сборной России!»2
03:31
Моуриньо: «Близок ли МЮ к подписанию Санчеса? Понятия не имею»3
03:08
Роналду – лучший игрок «Реала» в декабре12
02:53
Матч «Эшторил» - «Порту» был прерван из-за угрозы разрушения трибуны2
02:34
Погба: «Мы не оглядываемся в прошлое, а просто хотим догнать „Ман Сити“»1

«Зенит» предложил Анюкову новый контракт

сегодня, 00:31

Защитник питерского «Зенита» Александр Анюков получил предложение от руководства клуба подписать новое соглашение. Об этом сообщил заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев.

«Сашу мы давно и прекрасно знаем. Он тоже принес много пользы „Зениту“. Мы действительно много лет играли плечо к плечу, завоевали не один трофей, становились чемпионами, выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет „Зениту-2“, а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой», - сказал Малафеев.

Напомним, что Анюков не полетел вместе с основой на первый тренировочный сбор в ОАЭ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Врей продлит контракт с «Лацио» до конца недели
Вчера, 23:39 1
«Зенит» и «Челси» претендуют на Сарри, в «Наполи» хотят продлить контракт с наставником
14 января 16
«Тоттенхэм» хочет продлить своих лидеров
13 января 2
Калачев летом покинет «Ростов»
13 января 35
Алдервейрелд отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
13 января 3
Дмитрий Алисейко покинул брестское «Динамо»
13 января 1
Обсудить
Все комментарии
kastites
kastites
сегодня в 08:26
Прекрасное решение
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 08:00
Сможет еще и Кришито заменить...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 06:28
Нормальное предложение.
Параллельно можно учиться на тренерских курсах, если есть желание стать тренером.
112910415
112910415
сегодня в 05:37
логично
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:08
Условия соответсвенно как ддя Зенита-2 , а основной комвнды.
vka1970
vka1970
сегодня в 04:55
Вот так вот.
Анюков хоть и ветеран, но значительно ценнее чем иудушка.
Справедливость догнала игрочишку!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:32
Хорошая новость
Хоть и болельщик фк ЦСКА Уважаю Александра Анюкова !!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:31
Путь Зырянова?
Не самый плохой вариант.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
сегодня в 02:14
Ан22 настоящий мужик и работяга. Заслужил!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 00:59
...ну хоть так , Анюков заслужил...
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:51
Есть огромное подозрение что этот ветеран Орлов Геннадий
cska plus
cska plus
сегодня в 00:43
Нихрена не поймёшь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100