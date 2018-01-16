«Зенит» предложил Анюкову новый контракт

Защитник питерского «Зенита» Александр Анюков получил предложение от руководства клуба подписать новое соглашение. Об этом сообщил заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев.

«Сашу мы давно и прекрасно знаем. Он тоже принес много пользы „Зениту“. Мы действительно много лет играли плечо к плечу, завоевали не один трофей, становились чемпионами, выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет „Зениту-2“, а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой», - сказал Малафеев.

Напомним, что Анюков не полетел вместе с основой на первый тренировочный сбор в ОАЭ.