«Зенит» предложил Анюкову новый контракт

Защитник питерского «Зенита» Александр Анюков получил предложение от руководства клуба подписать новое соглашение. Об этом сообщил заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев.
«Сашу мы давно и прекрасно знаем. Он тоже принес много пользы „Зениту“. Мы действительно много лет играли плечо к плечу, завоевали не один трофей, становились чемпионами, выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет „Зениту-2“, а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой», - сказал Малафеев.
Напомним, что Анюков не полетел вместе с основой на первый тренировочный сбор в ОАЭ.
Параллельно можно учиться на тренерских курсах, если есть желание стать тренером.
Параллельно можно учиться на тренерских курсах, если есть желание стать тренером.
Анюков хоть и ветеран, но значительно ценнее чем иудушка.
Справедливость догнала игрочишку!
Анюков хоть и ветеран, но значительно ценнее чем иудушка.
Справедливость догнала игрочишку!
Хоть и болельщик фк ЦСКА Уважаю Александра Анюкова !!!
Хоть и болельщик фк ЦСКА Уважаю Александра Анюкова !!!
Не самый плохой вариант.
Не самый плохой вариант.