Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИспания. Примера 2023/2024

«Хетафе» намерен сохранить Гринвуда в команде

вчера, 08:31

«Хетафе» хочет сохранить у себя нападающего Мэйсона Гринвуда, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что клубы уже обсуждают возможное продление аренды. Отмечается, что испанский клуб не станет пытаться приобретать футболиста на постоянной основе, поскольку понимает, что англичанин захочет выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов.

МЮ намерен расстаться с Гринвудом, варианты с продажей или арендой интересны «дьяволам», но полноценный трансфер более предпочтителен. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Вероятно, МЮ активирует ее, если до этого срока не получится продать игрока, ведь английский клуб не хочет терять воспитанника академии бесплатно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Боруссии» Дортмунд подтвердили намерение сохранить в команде Санчо
Вчера, 16:57
Слухи«Рома» не будет выкупать права на Санчеша
Вчера, 14:38
СлухиНападающий «Барселоны» Роке может уйти в аренду
04 мая
Слухи«Милан» хочет взять в аренду Себальоса
24 апреля
Почеттино прокомментировал будущее возвращение Лукаку из «Ромы»
23 апреля
Станишич ответил на вопрос о своём будущем
23 апреля
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:55
Это утопия. Гринвуд в хорошей форме. МЮ скорее возьмет Мейсона обратно или выгодно продаст. Выступления Гринвуда этому способствуют.
galem72
galem72
вчера в 10:15
Даже и думать нечего: Антони выставить на продажу и вернуть направо в атаку Гриню. Парень набрал форму после простоя из-за скандала. Теперь он готов для АПЛ. Не понимаю, почему руководство медлит с возвратом...
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:48
Вопрос в том, нужен ли сам Хетафе этому игроку?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 