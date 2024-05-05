«Хетафе» намерен сохранить Гринвуда в команде

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вчера, 08:31

«Хетафе» хочет сохранить у себя нападающего , права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что клубы уже обсуждают возможное продление аренды. Отмечается, что испанский клуб не станет пытаться приобретать футболиста на постоянной основе, поскольку понимает, что англичанин захочет выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов.