«Хетафе» намерен сохранить Гринвуда в команде

«Хетафе» хочет сохранить у себя нападающего Мэйсона Гринвуда, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что клубы уже обсуждают возможное продление аренды. Отмечается, что испанский клуб не станет пытаться приобретать футболиста на постоянной основе, поскольку понимает, что англичанин захочет выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов.
МЮ намерен расстаться с Гринвудом, варианты с продажей или арендой интересны «дьяволам», но полноценный трансфер более предпочтителен. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Вероятно, МЮ активирует ее, если до этого срока не получится продать игрока, ведь английский клуб не хочет терять воспитанника академии бесплатно.