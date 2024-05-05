Хави: «Превосходство „Барселоны“ не отражается на табло»

Главный тренер «Барселоны» высказался о текущих целях клуба.

Когда мы играем лучше оппонента, это не отражается на табло. Мы контролировали две игры против «Жироны» и «Реала», но победы от нас уходили.

Нам необходимо работать и дальше, двигаться вперед. Увы, я неоднократно сталкивался с подобным в этом клубе. Мы были великолепны на протяжении 65 минут. Нужно улучшить наше психологическое состояние.

Мы хотим стать вторыми. В следующем сезоне многое нужно изменить, чтобы лучше сражаться за титулы. Будем биться до конца.

Надеемся выиграть все четыре оставшихся матча, но попадание на вторую строчку уже зависит не только от нас.