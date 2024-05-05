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Хави: «Превосходство „Барселоны“ не отражается на табло»

вчера, 08:57

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о текущих целях клуба.

Когда мы играем лучше оппонента, это не отражается на табло. Мы контролировали две игры против «Жироны» и «Реала», но победы от нас уходили.

Нам необходимо работать и дальше, двигаться вперед. Увы, я неоднократно сталкивался с подобным в этом клубе. Мы были великолепны на протяжении 65 минут. Нужно улучшить наше психологическое состояние.

Мы хотим стать вторыми. В следующем сезоне многое нужно изменить, чтобы лучше сражаться за титулы. Будем биться до конца.

Надеемся выиграть все четыре оставшихся матча, но попадание на вторую строчку уже зависит не только от нас.

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Барселона  Хави
Перевод с marca.com
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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 14:54, ред.
молодежь привыкла ждать результата на поле от старичков Барселоны с самого начала карьеры и не брать игру на себя
проблема в том, что некоторых игроков с самой молодежки воспитывают быть лидерами, как было с самим Хави или с Месси, зачем Барселона тасует тренеров молодежной команды каждый год вот чего я никогда не пойму
112910415
112910415
вчера в 14:09
ох ... работать надо безостановочно !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:35
Хави: «Превосходство „Барселоны“ не отражается на табло. Великолепие тренера не отражается в таблице.»
gewv8z4pbj4u
gewv8z4pbj4u
вчера в 10:47
Хави опять сам себя успокаивает
Фиш 4
Фиш 4
вчера в 10:04
Хави, ты неадекват.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 09:46
Про судейство ничего не сказал. Уже хорошо.
lotsman
lotsman
вчера в 09:31
В последнее время не видно превосходства Барселоны.
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