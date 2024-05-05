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Фанаты конкурентов «Барселоны» хотят, чтобы Хави остался в клубе

вчера, 08:45

«Реал» стал чемпионом Испании, а «Жирона» впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.

Фанаты этих команд, отмечавшие данные успехи, скандировали: «Хави, оставайся!»

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил о своём уходе из команды после текущего сезона, но потом передумал. «Блаугранас» идут на 3-м месте в Ла Лиге.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:12
пусть повеселятся !
Хави окрепнет и даст достойный ответ !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:08, ред.
Ну это всего лишь маленький троллинг, куда более для них опаснее если Хави останется и накажет команды в будущем.
Ну ладно ещё Реал можно понять, они всегда будут основными кокурентами Барсы, не даром же их противостояние самое известное в мире футбола Эль-Класико.
С вот куда фанатов Жироны распёрло не понятно.
Жирона это "халиф на час", завтра они могут вернутся на своё место.
Думаю они ещё не забыли вкус низших дивизионов Испании.
Кстати пользуюсь случаем хочу поздравить английского "халифа на час" (недавнего чемпиона АПЛ) Лестер с возвращением в АПЛ.
Capral
Capral
вчера в 10:50
Павел, Приветствую!!! Христос Воскресе!!!!!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть "такие," на Соккере, которые вчера восторгались восемью забитыми мячами в ворота Барсы за сезон. Этим людям, так и хочется сказать: научитесь, хоть немного разбираться в футболе и видеть очевидное...
Призовое место жироны- ПОЗОР Хави и Симеоне.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:26
Понятное дело, "Барселона", например, вчера просто подарила победу "Жироне", кто там, Фирмин Лопес, что ли, пасом Довбика один на один вывел) Защита в принципе не понимает при Хави, что делать, поэтому такой тренер очень нужен "Барселоне"))
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:02
Да никуда он не денется !)
Гость
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