Фанаты конкурентов «Барселоны» хотят, чтобы Хави остался в клубе

«Реал» стал чемпионом Испании, а «Жирона» впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.
Фанаты этих команд, отмечавшие данные успехи, скандировали: «Хави, оставайся!»
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил о своём уходе из команды после текущего сезона, но потом передумал. «Блаугранас» идут на 3-м месте в Ла Лиге.
Хави окрепнет и даст достойный ответ !
Хави окрепнет и даст достойный ответ !
Ну ладно ещё Реал можно понять, они всегда будут основными кокурентами Барсы, не даром же их противостояние самое известное в мире футбола Эль-Класико.
С вот куда фанатов Жироны распёрло не понятно.
Жирона это "халиф на час", завтра они могут вернутся на своё место.
Думаю они ещё не забыли вкус низших дивизионов Испании.
Кстати пользуюсь случаем хочу поздравить английского "халифа на час" (недавнего чемпиона АПЛ) Лестер с возвращением в АПЛ.
Ну ладно ещё Реал можно понять, они всегда будут основными кокурентами Барсы, не даром же их противостояние самое известное в мире футбола Эль-Класико.
С вот куда фанатов Жироны распёрло не понятно.
Жирона это "халиф на час", завтра они могут вернутся на своё место.
Думаю они ещё не забыли вкус низших дивизионов Испании.
Кстати пользуюсь случаем хочу поздравить английского "халифа на час" (недавнего чемпиона АПЛ) Лестер с возвращением в АПЛ.
Полностью согласен и подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть "такие," на Соккере, которые вчера восторгались восемью забитыми мячами в ворота Барсы за сезон. Этим людям, так и хочется сказать: научитесь, хоть немного разбираться в футболе и видеть очевидное...
Призовое место жироны- ПОЗОР Хави и Симеоне.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Полностью согласен и подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть "такие," на Соккере, которые вчера восторгались восемью забитыми мячами в ворота Барсы за сезон. Этим людям, так и хочется сказать: научитесь, хоть немного разбираться в футболе и видеть очевидное...
Призовое место жироны- ПОЗОР Хави и Симеоне.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝