Фанаты конкурентов «Барселоны» хотят, чтобы Хави остался в клубе

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вчера, 08:45

«Реал» стал чемпионом Испании, а «Жирона» впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.

Фанаты этих команд, отмечавшие данные успехи, скандировали: « , оставайся!»

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил о своём уходе из команды после текущего сезона, но потом передумал. «Блаугранас» идут на 3-м месте в Ла Лиге.