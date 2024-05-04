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«Милан» подпишет новый контракт с Йовичем

вчера, 10:33

«Милан» намерен продолжить сотрудничество с нападающим сборной Сербии Лукой Йовичем. Вчера состоялась встреча представителей «россонери» с агентом игрока Фали Рамадани, в ходе который стороны пришли к общему знаменателю. В ближайшее время будут согласованы детали соглашения. «Милан» хочет предложить Йовичу новый многолетний контракт.

Форвард выступает за миланский клуб с сентября 2023 года. На его счету 28 матчей во всех турнирах, 9 голов, ассист и 5 карточек (4 жёлтых и 1 красная).

Ранее сообщалось имя главного претендента на пост наставника «Милана».

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jj2fatq2nnds
jj2fatq2nnds
вчера в 10:53
Для Милана он очень подходит!!! И может ещё прибавить в игре, можно продлевать контракт!
rt629ek73tes
rt629ek73tes
вчера в 10:42
Неплохие у него показатели, но и не звёздные.
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